Россия героизирует преступников из 'Росгвардии' на оккупированных территориях: в ЦНС рассказали о циничной кампании

Российские захватчики начали кампанию по героизации преступников из "Росгвардии" на временно оккупированных территориях. В школах на ТОТ они устраивают экспозиции, посвященные росгвардейцам, ключевой функцией которых были и остаются репрессии и запугивание местного населения в оккупации.

Об этом рассказали в Центре национального сопротивления. Там назвали особенно циничным то, что убеждают захватчики в "героичности" росгвардейцев в том числе детей, которых они разлучили с родителями.

"На временно оккупированных территориях враг делает экспозиции в школьных музеях посвященные полицейским из "росгвардии". Боевики "росгвардии" на ТОТ занимаются репрессиями, сидя в тылу. Однако они являются наиболее верными псами путина, поэтому в их честь оккупационные администрации начали создавать стенды в школах захваченного левобережья Херсонщины", – отметили в ЦНС.

Распространилась кампания и на Генический интернат. Туда доставляют, в частности, детей, чьих родителей забрали по подозрению в каких-то "преступлениях" те же "росгвардейцы"

"Теперь им рассказывают, что боевики путина это "герои", – добавили в Центре национального сопротивления.

Там призывали сообщать (как вариант – через чат Cпротив.Бот ) о маршрутах патрулирования и личных данных росгвардейцев. И тогда, обещают в ЦНС, украинское подполье позаботится о том, чтобы "у Москвы было больше поводов для стендов".

Напомним, ранее в ЦНС раскрыли подробности системы, которую оккупанты наработали для привлечения детей к войне.

Очередным военным преступлением стало обучение несовершеннолетних украинцев управлению дронами. Во временно оккупированном Скадовске в Херсонской области захватчики даже устраивают такие соревнования.