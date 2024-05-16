Оккупанты наработали систему привлечения детей к войне: в ЦНС рассказали о преступлениях врага

Российские так называемые власти на захваченных территориях Украины продолжают пропаганду и привлечение детей к войне против родной страны. Очередным военным преступлением стало обучение несовершеннолетних украинцев управлять дронами.

Во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине захватчики даже устраивают такие соревнования. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что привлечение школьников и студентов к военно-промышленному производству, обучение основам пилотирования БПЛА – это нормальное явление для террористической РФ. Россияне применяют эти методы к собственному молодому поколению и к украинским детям, оказавшимся в оккупации.

"Еще учебники по переписанной истории и уничтожение украинских книг. Кремль упорно делает все ставки на воспитание "павликов морозовых", – указали в ЦНС.

Известно, что в захваченном Скадовске оккупанты провели соревнования по пилотированию беспилотниками среди школьников. Бороться за первенство заставили учеников младших (8-12 лет) и старших классов.

"Что ж, список дерзких преступлений России только увеличивается. Теперь, кроме привлечения детей к производству оружия, оккупанты еще и будут готовить малолетних к дальнейшему выполнению боевых задач", – отметили в ЦНС.

Там подчеркнули, что преступные действия российских оккупационных "властей" противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Они нарушают право детей на невмешательство в войну и защиту от военного использования.

В Центре национального сопротивления призвали людей, находящихся на временно оккупированных территориях, передавать информацию о военных армии РФ и коллаборантах на анонимный чат бот, приближая таким образом время освобождения Украины от агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, также российские захватчики на левом берегу Херсонщины проводят для подростков уроки по доносам. На так называемых занятиях оккупанты учат детей определять "экстремистов", "террористов" и агитируют сдавать им эту информацию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!