Россияне проводят уроки по доносам для детей на оккупированных территориях: в ЦНС назвали цель врага

Российские захватчики продолжают оказывать давление на украинских детей, проживающих на временно оккупированных территориях. В частности, на левом берегу Херсонщины россияне проводят для местных подростков уроки по доносам.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления при Силах специальных операций ВСУ. На этих "занятиях" украинских детей учат определять "экстремистов" и "террористов", а также агитируют сообщать о таких людях оккупантам.

Во время этих уроков по доносам маленьким украинским также демонстрируют пропагандистские видео и читают лекции о "нацистах" в Украине.

В ЦНС отметили, что враг таким образом хочет с помощью детей выявить нелояльное население в надежде, что они будут сдавать своих родителей, увидев в их поведении признаки "экстремизма".

"При этом детям вбивают в голову, что любить свою родину является признаком экстремизма и таким образом запугивают их и пытаются маргинализировать все украинское", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, захватчики из РФ на временно оккупированных территориях продолжают склонять несовершеннолетних граждан Украины к поддержке идей "русского мира". К примеру, детей обещают отправить на отдых в Крым, если они напишут "оду" диктатору Путину.

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