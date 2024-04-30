Заставляют восхвалять Путина за путевку на отдых: в ЦНС рассказали о циничной 'акции' оккупантов для украинских детей

Захватчики из РФ на временно оккупированных территориях продолжают склонять несовершеннолетних граждан Украины к поддержке идей "русского мира". К примеру, детей обещают отправить на отдых в Крым, если они напишут "оду" диктатору Путину.

Речь идет о "конкурсе" так называемых творческих работ, только по условиям которого участники получат шанс на такую медвежью услугу от военных преступников. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации.

Отмечается, что придуманное захватчиками мероприятие рассчитано на детей старшего возраста (от 14 лет). Условие: написать произведение или сделать видео, которые будут восхвалять российских оккупантов и/или главу страны-агрессора Путина.

"То есть, забрав у детей будущее и разрушив им жизнь, Москва традиционно пытается их купить, чтобы использовать в пропагандистских целях", – отметили в ЦНС.

Там подчеркнули, что украинской стороне известно о членах так называемого жюри этой пророссийской инициативы, которые тоже получат свою "путевку" по его результатам.

Добавим: на днях Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка, которых российские захватчики незаконно депортировали на территорию РФ из временно оккупированных территорий.

В стране-агрессоре заявили, что "прорабатывают список". Катар является посредником в переговорах, прямых переговоров между Киевом и Кремлем не было.

Как сообщал OBOZ.UA, российские военные преступники на временно оккупированных территориях Украины создали еще один "государственный орган по контролю за образованием". Фактически структура будет следить, насколько усердно школы на ТОТ промывают детям мозги.

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