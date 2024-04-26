Украина передала Катару список с именами более 560 детей, которых депортировала Россия, – Лубинец

Украина передала Катару список с именами украинских детей, которых российские оккупанты незаконно депортировали на территорию государства-агрессора России из временно захваченных городов. Речь идет о 561 ребенке. Российская сторона уже прорабатывает этот список.

Об этом сообщил в Telegram уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам визита в Катар. Он подчеркнул, что страна выступает посредником в переговорах. В то же время, никаких прямых переговоров между Киевом и Москвой не было.

Омбудсмен отметил, что Украина ожидает возвращения этих детей, однако пока деталей разглашать не будет.

"Пока не разглашаем детали, ведь наша позиция такова: когда дети в Украине, тогда мы публично сообщаем об их возвращении", – говорится в сообщении.

Кроме того, Лубинец сообщил, что в Катаре также обсудили вопрос возвращения так называемых "статусных" детей: детей-сирот, детей лишенных родительской опеки. Катар согласился принять первый список этих детей и прорабатывать вопросы их возвращения в Украину.

"Отмечу, что по нашим данным таких детей может быть более 3600", – заявил омбудсмен, подчеркнув, что Россия обязана возвращать детей, независимо от их статуса, поскольку юридически между биологическими родителями и официальными усыновителями или попечителями нет разницы.

Также, по его словам, Катар согласился участвовать в переговорах с Россией о возвращении гражданских людей, незаконно задержанных Россией.

Как сообщал OBOZ.UA, в России разрабатывают систему "перевоспитания" и цифрового контроля над детьми, незаконно вывезенными из Украины в Россию после начала широкомасштабного вторжения. Среди прочего, оккупанты убеждают маленьких украинцев, что родители умерли.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!