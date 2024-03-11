Уверяют, что родители умерли: СМИ рассказали, как в России пытаются 'перевоспитывать' похищенных из Украины детей

Власти России разрабатывают систему "перевоспитания" и цифрового контроля над детьми, незаконно вывезенными из Украины в Россию после начала широкомасштабного вторжения. Среди прочего, оккупанты убеждают маленьких украинцев, что родители умерли.

Об этом говорится в расследовании "Медуза". Программа "перевоспитания" направлена на индоктринацию украинских детей и убеждение в том, что они не вернутся на родную землю.

Российские чиновники признают, что существует риск того, что эти дети оставят негативное отношение к России и могут в будущем противостоять российским властям.

В этой связи в российском министерстве образования написали "документ", в котором говорится о задаче, поставленной перед российскими учителями по переориентации и формированию российской идентичности украинских детей, которые были "эвакуированы" с оккупированных территорий Украины. Они должны быть воспитаны на основе русских "духовно-нравственных ценностей" и освобождены от "деструктивной идеологии".

В методике "Профилактика конфликтов, проявлений экстремизма и терроризма в поликультурной образовательной среде" приведены примеры высказываний, которые считаются российскими властями проявлением националистической идеологии, в частности, приветствие "Слава Украине" и критика России и россиян.

Кроме того, в дополнительном пособии "Сопровождение подростков, прибывших из зон ведения боевых действий" описаны возможные реакции детей на новую среду, включая протест и недоверие, а также советы по поддержке детей, потерявших родителей.

"Если вам известно, что у ребенка в ходе военных действий погибли или пропали без вести члены семьи, [в своем общении с ним] делайте акцент не на людях, а на событиях… Не говорите "ничего страшного", "не переживай, они в лучшем месте", "они на облаке смотрят на тебя"… Честно говорите с ребенком о том, что его близкие погибли или его дом разрушен… Прямо говорите, что они умерли. Давайте ребенку возможность прожить эмоции. Например, если он злится, дайте ему порвать бумагу", – говорится в методике на языке оригинала.

Сами же причины угона детей из Украины оправдываются "геополитической обстановкой".

Согласно пропагандистским документам, в школах должна формироваться "российская идентичность" у детей. Учеба должна вызывать у них чувство гордости за страну и патриотизм. О конкретной стране, за которую следует чувствовать гордость, не уточняется.

При этом не все учителя используют эти методики. По словам одного из сотрудников Минобразования, сотрудники обсуждают между собой, что украинские дети – потенциальные террористы.

В расследовании также говорится о совместном проекте минобразования и Центра изучения и сетевого мониторинга молодежной среды (ЦИСМ), который отслеживает поведение подростков в социальных сетях, имея возможности для деанонимизации их аккаунтов. По словам сотрудника минобразования, этот центр помогает российским органам выявлять противников российских властей.

Напомним, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и российской детской омбудсменки Львово-Беловой. Их подозревают в совершении международного преступления – депортации украинских детей в РФ. Ордер будет действовать до конца жизни фигурантов.

Ранее стало известно, что с оккупированных территорий Запорожья вывозят детей в "российскую глубинку" в тысячах километрах от дома. В Чувашии и других отдаленных регионах РФ им "промывают мозги", рассказывая о "спецоперации" и ее "ветеранах", рассказали в городском совете Мелитополя.

Захваченные территории оккупанты планируют заселить россиянами. В частности, по данным ЦНС, в украинский Мариуполь хотят к 2035 году ввезти около 300 тысяч граждан РФ.

Как рассказал украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец, Украине удалось вернуть на свою территорию 517 незаконно депортированных Россией детей.

Как сообщал OBOZ.UA, Владимир Зеленский обратился к Международной платформе за увольнение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц и подчеркнул, что всех причастных к принудительной депортации украинцев нужно привлечь к ответственности. Отдельно должны ответить те, кто издевается над нашими пленными.

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