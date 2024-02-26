'Россию нужно привлечь к ответственности': Зеленский обратился к участникам Международной платформы освобождения заложников РФ. Видео

Каждого военного преступника, всех, кто причастен к принудительной депортации украинцев, нужно привлечь к ответственности за совершенные противоправные действия. Отдельно должны ответить те, кто издевается над нашими пленными.

Об этом во время обращения к участникам Международной платформы за освобождение незаконно удерживаемых РФ гражданских лиц заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, мы должны сделать для этого все возможное и невозможное.

"Чем дольше находятся наши люди в российской неволе, тем сложнее им потом будет возвращаться в нормальную жизнь. Должны сделать все возможное и невозможное, чтобы этот пункт нашей формулы мира, а именно возвращение всех пленных и депортированных, был реализован", – подчеркнул президент.

Глава государства также поблагодарил всех украинских чиновников, а также институции, которые работают ради возвращения наших граждан на родину.

"Также благодарю каждого международного посредника. Мы не имеем права о ком-то забыть. Мы должны найти всех. Всех надо найти и вернуть. И обязательно надо привлечь к ответственности Россию, каждого военного преступника, всех причастных к депортации наших людей, к издевательствам над пленными", – отметил президент.

Он также привел печальную статистику того, что на сегодняшний день никто еще не может сказать точно, сколько украинцев – детей и взрослых, военных и гражданских – содержатся в российском плену, в российской депортации, в лагерях и тюрьмах государства-террориста.

"Мы должны делать максимум, чтобы вернуть всех этих людей домой, в Украину. И я счастлив всякий раз, когда это удается. Когда наши граждане возвращаются, когда их встречают, на нашей земле. Возвращение из диктаторской России в Украину, домой сравнимо с возвращением из объятий смерти", – резюмировал президент.

В понедельник, 26 февраля, Владимир Зеленский анонсировал запуск программы "Купи украинское", а также платформу "Сделано в Украине" и соответствующую торговую марку. Предполагается, что граждане нашего государства смогут получать кэшбек за покупку некоторых видов отечественной продукции и услуг. Компенсация будет поступать на специальную карту.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили новый механизм коммуникации с предпринимателями – Всеукраинскую экономическую платформу. На ней будет представлено все сообщество украинского бизнеса, заявлял Зеленский.

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