Вывозят в российскую глубинку: оккупанты отправляют детей с Запорожья на 'перевоспитание' за тысячи километров от дома

Оккупанты с захваченных территорий Запорожской области вывозят детей на "перевоспитание" в "российскую глубинку" за тысячи километров от дома. В Чувашии и других отдаленных регионах РФ им собираются "промывать мозги", рассказывая о "спецоперации" и ее "ветеранах".

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Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 6 августа. По его словам, захватчики продолжают давление на родителей и детей по нескольким направлениям, в частности, ходят по домам и ищут тех, кто отказывается отдавать детей в российские школы.

Таким родителям угрожают лишением родительских прав. Кроме того, под видом усыновления оккупанты вывезли в РФ и поселили в новые семьи 250 украинских детей.

"Также они пытаются отправить детей в лагеря, но это совсем не оздоровительные лагеря, потому что у нас есть примеры, когда они наших детей отправляют в Чувашию и где-то еще, за 1300, 2000 км, и они четко говорят, что будут рассказывать о деталях" СВО" и кто такие ветераны, так что промывать мозг нашим детям", – рассказал Федоров.

Он добавил, что также оккупанты пытаются вывезти группу детей в Евпаторию, но их родители сопротивляются.

"Также мы видим тенденцию, что они пытаются собрать группу и в Евпаторию, но родители оказывают сопротивление и не отпускают своих детей, потому что они знают примеры, когда дети не возвращались. На детей они продолжают прессинг, поэтому мы призываем всех наших детей с родителями как можно быстрее уезжать из временной оккупации и в этом готовы помогать", – сказал мэр Мелитополя.

Он рассказал, что только за последние два месяца сотни детей из Запорожской области отправили за 1600 км в Чувашию, за 1400 км в Саратовскую область на "отдых", а также в 1200 км в Пензу для участия представителей "Юнармии" в "военно-патриотическом" собрании Приволжского федерального округа "Гвардеец".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Генштабе ВСУ рассказали, что оккупанты заселились в школу в Михайловке на Запорожье. Там размещено около 100 военных РФ.

– В РФ заявили о визите на Запорожье начальника генштаба ВС РФ Валерия Герасимова, однако россияне высмеяли "новость".

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