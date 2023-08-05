На Запорожье оккупанты заселили военных РФ в помещении школы – Генштаб

Во временно оккупированных населенных пунктах Запорожской области ВС РФ продолжают использовать гражданские учебные заведения в собственных целях. В частности, такая ситуация наблюдается в поселке Михайловка на Мелитопольском направлении.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Новая сводка (по состоянию на 6:00) была опубликована на Facebook-странице ведомства в субботу, 5 августа (528-е сутки полномасштабной войны).

Украинским военным известно, что в Михайловке личный состав армии страны-агрессора размещен на территории общеобразовательной школы.

"Зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих", – заявили в ГШ ВСУ.

Что касается ситуации на фронте в целом, то за прошедшие сутки (4 августа) произошло 36 боестолкновений. Враг нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов с РСЗО.

Более детально о том, что происходит на отдельных участках линии столкновения, читайте в сводке Генштаба по ссылке.

Как писал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины за 4 августа ликвидировали еще 620 военных преступников Кремля. Общее количество вражеских потерь в живой силе за время полномасштабного вторжения достигло 249 110 человек.

– Сколько военной техники ВС РФ уничтожили защитники Украины, можно посмотреть в статистике по ссылке.

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