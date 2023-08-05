На фронте произошло 36 боевых столкновений, Силы обороны уничтожили силы врага и технику оккупантов – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 36 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Защитники Украины 11 раз ударили по районам сосредоточения личного состава и техники противника, а также отразили атаки в районе Авдеевки.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 5 августа. Там уточнили, что, в частности, украинская авиация за сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения россиян и их техники, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава. врага. Также нашими защитниками были уничтожены 2 ударных БпЛА противника типа "Шахед-136".

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 50 авиационных ударов, совершил 86 обстрелов с РСЗО. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждения получили жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфиного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Хреновки, Блешни и Янжуловки Черниговской области; Казачьего, Бояро-Лежачих, Кондратовки Сумской области и Казачьей Лопани, Малой Волчьей, Амбарного и Бологовки на Харьковщине.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районе Шейковки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Путниково, Фиголовка, Подолы и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг нанес авиационные удары в районах Григоровки и Серебрянки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Берестовое, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны сдерживают противника в районах Клещиевки и Курдюмовки. Враг нанес авиационные удары в районах Маркового, Клещиевки, Белой Горы и Нью-Йорка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Предтечино, Белая Гора, Северное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новобахмутовка, Новокалиново, Северное, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки, Старомихайловки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары возле Красногоровки. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Острого, Марьинки, Победы, Новомихайловки, Парасковеевки, Екатериновки Донецкой области.

На Шахтерском направлении россияне безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районе Благодатного. Нанесли авиационные удары возле Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка на Донетчине и Старомайорское и Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия возле Новопокровки. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктов, среди них Ольговское, Белогорье, Малая Токмачка, Новодаровка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары возле Одрадокаменки и Дач. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красный Маяк, Антоновка, Днепровское, Станислав и Херсон Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также по данным Генштаба, оккупанты продолжают использовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий Украины в собственных целях. В частности, сообщается, что в населенном пункте Михайловка Запорожской области на территории общеобразовательной школы зафиксировано размещение около 100 российских военнослужащих.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Минобороны Украины сообщили, что ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны захватчиков. В то же время, для врага эпицентром боевых действий является восток, потому что россияне делают свою военную ставку именно на это направление;

– тем временем в Генштабе ВСУ сообщили, что на Бахмутском направлении Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины наносят существенные потери оккупантам и закрепляются на достигнутых рубежах.

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