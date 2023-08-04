ВСУ на юге кое-где прорвали первую линию обороны россиян, – Маляр

Вооруженные силы Украины продолжают вести контрнаступление против российских оккупационных войск. Украинские защитники на юге кое-где прорвали первую линию обороны захватчиков.

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Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Об этом она сказала в эфире всеукраинского телемарафона.

"Наши силы продолжают настойчиво совершать наступательные действия (на юге, – ред.), пробираясь через очень серьезное сопротивление врага. Это сплошные артиллерийские обстрелы, минирование. Но наши войска на юге уже кое-где прорвали первую линию обороны и перешли на промежуточную. Там они сталкиваются с тем, что враг на ключевых высотах создал бетонные укрепления и это, безусловно, усложняет движение наших сил и боевые действия", – отметила Маляр.

Она уточнила, что для врага эпицентром боевых действий является восток, потому что россияне делают свою военную ставку именно на это направление.

"Для них цель – это все-таки выйти на границы Луганской и Донецкой областей. Они хотят перехватить инициативу, поэтому у нас основное направление наступления – юг, а для них – восток", – добавила замминистра.

Больше всего сил российских оккупантов сконцентрировано на Купянском направлении. Также большие силы они бросают на Бахмутское направление. Там ведутся очень ожесточенные бои. Кроме того, ожесточенные боевые столкновения происходят вблизи Авдеевки и Марьинки. Продвинуться враг не может, но применяет все имеющееся вооружение.

Кроме того, по словам Маляр, и на юге, и на востоке враг подтягивает свои резервы, в частности профессиональные подразделения.

Напомним, по данным Генштаба, Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов вблизи Авдеевки, Марьинки, Благодатного и Новопокровки. В течение суток здесь произошло 30 боевых столкновений.

Силы обороны Украины в сутки на фронте ликвидировали еще 640 российских оккупантов и 89 единиц их техники и вооружения. В частности, сожгли ряд артсистем, танков и обезвредили 27 дронов, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили пункт аэроразведки оккупантов на Лиманском направлении. Позицию, по которой захватчики запускали свои беспилотники, выявили бойцы ГНСУ и передали данные артиллеристам ВСУ.

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