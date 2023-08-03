Отработала артиллерия: ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов на Лиманском направлении. Видео

Украинские военнослужащие эффективно ликвидируют российскую оккупационную армию с помощью артиллерии. На востоке страны прицельным выстрелом защитники уничтожили вражеский пункт аэроразведки.

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Кроме того, в результате удара был ликвидирован оператор. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По информации пограничников, с этой позиции российские захватчики запускали свои беспилотники. Выявив вражескую позицию, бойцы ГПСУ передали информацию о месте расположения пункт аэроразведки воинам Десантно-штурмовых войск.

В результате оккупантов накрыли огнем из артиллерии и уничтожили пункта аэроразведки вместе с личным составом армии РФ.

"Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении. Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники. Информацию об объекте передали собратьям из ДШУ, те в свою очередь отработали по нему артой", – сообщили в ГПСУ.

Напомним, защитники Украины во время боев на фронте 2 августа ликвидировали 620 военных армии РФ. В целом на 526-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 247 850 захватчиков.

Ранее сообщалось, что в июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии РФ, за месяц ликвидировав почти 18 тысяч оккупантов. Также колоссальный ущерб понес арсенал вражеской техники.

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