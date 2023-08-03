ВСУ уничтожили на фронте еще 620 оккупантов, семь танков и 26 артсистем врага – Генштаб

Защитники Украины во время боев на фронте 2 августа ликвидировали 620 военных армии РФ. В целом на 526-й день полномасштабной войны на украинской земле нашли свою смерть уже 247 850 захватчиков.

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Количество уничтоженного вражеского вооружения и техники тоже ежедневно увеличивается, за последние сутки было обезврежено 121 единицу. Об этом свидетельствуют обновленные данные Генерального штаба ВСУ.

Накануне к списку потерь оккупационного войска добавилось 26 артиллерийских систем (всего 4892), 21 боевая бронированная машина (8234), семь танков (4224), четыре РСЗО (704), два средства ПВО (465).

В небе воины обезвредили еще 35 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4077). В частности, были сбиты 23 дрона-камикадзе типа Shahed, которые враг запустил по нашим регионам во время воздушной атаки ночью среды.

А на земле бойцы ВСУ сожгли 23 единицы автомобильной техники и автоцистерн (7372) и три – специальной техники (721).

Ко всему прочему, в целом отминусовано также 1347 крылатых ракет, 315 самолетов, 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 года Силы обороны нанесли сокрушительные потери армии РФ, за месяц ликвидировав почти 18 тысяч оккупантов. Также колоссальный ущерб понес арсенал вражеской техники.

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