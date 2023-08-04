ВСУ проредили российскую армию еще на 640 наемников и 89 единиц техники с вооружением

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 640 российских оккупантов и 89 единиц их техники и вооружения. В частности, сожгли ряд артсистем, танков и обезвредили 27 дронов, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные напомнили, что данные по потерям захватнического войска постоянно уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину армия РФ больше всего потеряла личного состава – по состоянию 4 августа уже 248 490 ее военнослужащих "демилитаризированы".

Кроме живой силы, накануне защитники отминусовали 19 артиллерийских систем (в общем 4911), 15 боевых бронированных машин (8249), четыре танка (4228), одно средство ПВО (466) вражеских сил.

В небе было уничтожено 27 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всего 4104). Также сожжено 20 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7392) и три – спецтехники (724) оккупантов.

Не изменилось за последние сутки количество сбитых крылатых ракет (1347), самолетов (315), вертолетов (311), обезвреженных РСЗО (704) и кораблей/катеров (18) армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупантов на Лиманском направлении. Позицию, с которой захватчики запускали свои беспилотники, выявили бойцы ГПСУ и передали данные артиллеристам ВСУ.

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