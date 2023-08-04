Оккупанты терпят большие потери на востоке, на Бахмутском направлении идут тяжелые бои – Генштаб

На Бахмутском направлении Донецкой области продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины наносят существенные потери оккупантам и закрепляются на достигнутых рубежах.

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Об этом сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Павел Ковальчук на брифинге в Military Media Center. По его словам, защитники Украины продолжают сдерживать наступление захватчиков на Купянском и Лиманском направлениях.

В районах Марьинки и Авдеевки украинские войска успешно отразили атаки оккупантов и продолжают наносить огневое поражение артиллерией по целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

"Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике", – сообщил спикер.

Напомним: представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый накануне сообщил, что Силы обороны Украины продолжают контрнаступление на востоке Украины. В частности, на флангах вокруг Бахмута Донецкой области, прежде всего, на южном, они продвигаются на километры еженедельно.

По словам спикера, защитники Украины маневрируют, перед тем проводя разведку и максимальное поражение врага огнем, в частности, чтобы сохранить свой личный состав, силы и средства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 1 августа заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в ходе контрнаступательной кампании Силы обороны уже освободили 241 квадратный километр на юге и востоке страны. Информацию о деоккупированных территориях обновляют раз в неделю, поскольку ежедневно ситуация нестабильна;

– ВСУ ежедневно проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении Донецкой области. Ежесуточно они освобождают от врага сотни метров захваченных россиянами территорий.

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