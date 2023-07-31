'Каждые сутки мы штурмуем и проходим определенное расстояние': в ВСУ рассказали о контрнаступлении на Бахмутском направлении

Воины Вооруженных сил Украины ежедневно проводят штурмовые действия на Бахмутском направлении на Донетчине. Каждые сутки они освобождают от врага сотни метров захваченных россиянами территорий.

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Об этом в эфире общенационального телемарафона "Єдині новини" сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он отметил, что информация о деоккупации территорий Силами обороны подтверждается каждую неделю.

"Каждые сутки мы штурмуем и проходим определенное расстояние, верифицируется оно в течение недели, его объявляет заместитель министра (Анна Маляр – Ред.). Как мы уже говорили, ежесуточно освобождаем сотни метров, за неделю – километры, придет время – будут и десятки километров", – говорит военный.

Он отметил, что главной задачей, помимо освобождения территорий, является сохранение личного состава ВСУ.

"Мы не можем себе позволить действовать авантюрно и бросаться в лобовые атаки, а максимально используем маневр охвата врага, всестороннее его уничтожение всеми видами имеющихся у нас средств поражения", – пояснил спикер.

Череватый рассказал о ежедневных потерях врага под Бахмутом. За сутки на этом направлении было ликвидировано 37 оккупантов, еще 107 были ранены.

Также противник понес потери и в военной технике. Был уничтожен зенитный ракетный комплекс "Оса", гаубица Д-30, два склада с вражескими боеприпасами, командно-наблюдательный пункт роты, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами, беспилотники "Орлан-10" и "Ланцет".

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские добровольцы бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии против Украины. На днях они провели успешную зачистку отбитых у врага окопов под Бахмутом.

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