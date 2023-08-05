620 оккупантов, танки и артсистемы: в Генштабе подвели итоги потерь России в войне за сутки

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали на поле боя еще 620 военных преступников Кремля. Общая численность потерь в живой силе государства-террориста России за весь период полномасштабного вторжения уже достигла беспрецедентных 249 110 человек.

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Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ утром 5 августа. Также существенно сократилось количество вражеской техники.

В частности, утром этого дня россияне не досчитались 86 единиц вооружения и техники: 4 танка (4232 за весь период полномасштабной войны), 2 боевые бронированные машины (8251), 32 артиллерийские системы (4943), 12 БПЛА оперативно-тактического уровня 30 автомобильной техники и автоцистерн (7422); 6 единиц специальной техники (730).

Напомним: заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко сообщил, что Украине в рамках проекта "Потерь.НЕТ" удалось идентифицировать более 61 тысячи ликвидированных российских оккупантов. Данные об уничтоженных в Украине захватчиках находятся в открытом доступе.

Представитель МВД отметил, что руководство страны-агрессора не признает реальные потери российских войск в Украине. Однако наша страна работает над тем, чтобы идентифицировать каждого ликвидированного оккупанта. Целью проекта является противодействие кремлевским нарративам путем донесения объективных данных по потерям России в войне.

Тем временем в Генштабе ВСУ отметили, что командование армии РФ изо всех сил пытается скрыть потери оккупантов в войне. С этой целью захватчики активно используют мобильные крематории.

В частности, один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. Местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Украине ликвидировали российского оккупанта из подмосковных Мытищ Сергея Баулина. Он был командиром артустановки, хотя раньше проходил службу в совершенно ином роде войск и не имел навыков для должности, на которую его поспешно мобилизовали в военкомате;

– защитники Украины на юге нанесли удары по гаубицам "Мста-Б" оккупантов, уничтожив три установки. Обнаружить их удалось благодаря беспилотникам "Армии дронов".