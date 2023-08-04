Враг продолжает скрывать свои потери с помощью мобильных крематориев – Генштаб

Российские оккупационные войска несут значительные потери на войне в Украине. Но командование армии РФ пытается это скрыть.

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С этой целью захватчики активно используют мобильные крематории. Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 4 августа 2023 года.

"Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории", – говорится в сообщении.

В частности, один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части временно оккупированного города Мелитополь Запорожской области. Тела ликвидированных оккупантов перевозят бортовыми грузовиками.

При этом, местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Авиация сил обороны за последние сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники захватчиков.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Следует отметить, что Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 640 российских оккупантов и 89 единиц их техники и вооружения. В частности, сожгли ряд артсистем, танков и обезвредили 27 дронов, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

Как сообщал OBOZREVATEL, защитники Украины уничтожили пункт аэроразведки оккупантов на Лиманском направлении. Позицию, по которой захватчики запускали свои беспилотники, выявили бойцы ГНСУ и передали данные артиллеристам ВСУ.

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