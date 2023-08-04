'Случайно' попал на должность: в Украине ликвидировали оккупанта-командира артустановки. Фото

В Украине ликвидировали российского оккупанта из подмосковных Мытищ Сергея Баулина, который был командиром артустановки. Захватчик ранее проходил службу в совершенно ином роде войск и не имел навыков для должности, на которую его поспешно мобилизовали в военкомате.

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Об этом сообщил OSINT-аналитик Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале. Информацию о гибели 28-летнего захватчика подтвердили в РФ.

Как сообщается, в 2014 году оккупант проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения, где был связником. Впрочем, его мобилизовали в артиллерию, командиром 152-мм САУ "Мста-С", в которой он совершенно ничего не понимал.

"То есть, он променял ТА-57 или тот самый "Тапик" из кабины РС-28 "Сармат" на место командира 152-мм САУ "Мста-С", в которой он них**а не шарил. Спасибо военкому Мытищ", – написал Комахидзе.

Напомним, что в Украине ликвидировали оккупанта-подполковника из Башкирии, который "отличился" в Грузии. Захватчик не был действующим офицером и находился в запасе, но решил поучаствовать в войне против Украины добровольцем.

Ранее пленный оккупант рассказал о проблемах в войсках России. По его словам, РосТВ рассказывает сказки, а армия РФ разрушает жизнь мирных.