"Случайно" попал на должность: в Украине ликвидировали оккупанта-командира артустановки. Фото
В Украине ликвидировали российского оккупанта из подмосковных Мытищ Сергея Баулина, который был командиром артустановки. Захватчик ранее проходил службу в совершенно ином роде войск и не имел навыков для должности, на которую его поспешно мобилизовали в военкомате.
Об этом сообщил OSINT-аналитик Иракли Комахидзе в своем Telegram-канале. Информацию о гибели 28-летнего захватчика подтвердили в РФ.
Как сообщается, в 2014 году оккупант проходил срочную службу в ракетных войсках стратегического назначения, где был связником. Впрочем, его мобилизовали в артиллерию, командиром 152-мм САУ "Мста-С", в которой он совершенно ничего не понимал.
"То есть, он променял ТА-57 или тот самый "Тапик" из кабины РС-28 "Сармат" на место командира 152-мм САУ "Мста-С", в которой он них**а не шарил. Спасибо военкому Мытищ", – написал Комахидзе.
Напомним, что в Украине ликвидировали оккупанта-подполковника из Башкирии, который "отличился" в Грузии. Захватчик не был действующим офицером и находился в запасе, но решил поучаствовать в войне против Украины добровольцем.
Ранее пленный оккупант рассказал о проблемах в войсках России. По его словам, РосТВ рассказывает сказки, а армия РФ разрушает жизнь мирных.
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