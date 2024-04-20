Оккупанты на захваченных территориях Украины создали орган контроля пропаганды в школах – ЦНС

Россияне на временно оккупированных территориях Украины создали очередной фейковый государственный орган для контроля за "образованием". Простыми словами, структура будет контролировать школы на ВОТ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления. Активисты отметили, что с этой целью враг планирует завезти из РФ "гастролеров", которые будут заниматься организацией ячеек федеральной службы.

В ЦНС объяснили, что так называемые образовательные учреждения на временно захваченных территориях Украины существуют только для промывания мозгов местным детям для изменения их самоидентификации. Они изучают преимущественно "историю" и "русский язык и литературу", в то время как, например, техническим предметам внимания практически не уделяют.

Активисты подчеркнули, что пропаганда и попытка уничтожить целое поколение украинцев – это военное преступление, за которое каждый понесет ответственность.

Напомним, главная координатор общественной организации "Донбасс SOS" Виолета Артемчук рассказала, что оккупанты на захваченных территориях ввели новый "закон", по которому смогут присваивать жилье выехавших граждан. Однако после деоккупации для Украины эти "законы" не будут иметь никакой юридической силы, а владельцам жилья рекомендуют воздержаться от поездок на ТОТ (временно оккупированная территория).

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ЦНС сообщили, что россияне раздали грамоты коллаборантам, которые на временно оккупированных территориях Украины помогали им "выборами президента России". В марте 2024 эти предатели способствовали захватчикам в организации и проведении незаконного процесса.

– Украинцы на временно оккупированных территориях Украины массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Чтобы решить проблему с медиками на ВОТ, россияне вынуждены завозить во временно оккупированный Мариуполь врачей из Санкт-Петербурга и Тюмени.

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