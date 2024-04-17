Оккупанты завезли в Мариуполь врачей из Тюмени и Санкт-Петербурга – ЦНС

Украинцы на временно оккупированных территориях Украины массово отказываются сотрудничать с оккупантами. Поэтому захватчики столкнулись с острым дефицитом квалифицированных кадров во многих отраслях, в том числе в здравоохранении.

Так, чтобы решить проблему с медиками на ВОТ, россияне вынуждены завозить во временно оккупированный Мариуполь врачей из Санкт-Петербурга и Тюмени. Подробности сообщили в Центре национального сопротивления.

"Лучшей иллюстрацией "поддержки оккупации" со стороны местного населения временно оккупированных территорий является кадровый дефицит в регионе. В частности, оккупанты привезли врачей в Мариуполь. Гастролеры прибыли из Тюмени и Санкт-Петербурга. Их задачей будет не только труд в гражданских больницах, но и дежурство в госпиталях", – отметили в Центре.

Там рассказали, что также российские медики, которых привезли в Мариуполь, должны проводить медосмотры мариупольских школьников. В ходе этих медосмотров они будут отобрать детей, которых оккупанты отправят в лагеря на территории РФ.

"Часть детей потом не возвращают назад под разными предлогами", – добавили в ЦНС.

В Центре также напомнили, что каждый "гастролер", помогающий захватчикам в совершении преступления, будет нести ответственность за свои действия.

"Сообщить о враге можно по ссылке", – призвали в ЦНС.

Напомним, ранее в Центре национального сопротивления рассказали, что по приказу Кадырова оккупанты пополняют свои ряды наркозависимыми из Чечни. Так российское командование пытается восстановить подразделения, понесшие значительные потери на поле боя.

Также в ЦНС отмечали, что в Беларуси "вагнеровцы" готовят диверсантов для войны в Украине. Они также учат "новобранцев" основам инженерной и огнестрельной подготовки, тактической медицины.