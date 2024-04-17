По приказу Кадырова: оккупанты пополняют свои ряды наркозависимыми из Чечни – ЦНС

Российские оккупационные войска продолжают нести значительные потери на войне в Украине, а кремлевская машина пытается своевременно пополнять запасы "пушечного мяса". В этой связи захватчики уже пополняют свои ряды наркозависимыми из Чечни.

Причем происходит это по приказу одиозного главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

После значительных потерь российская призывная кампания и набор контрактников среди заключенных и вагнеровцев исчерпали свои ресурсы. В связи с этим террористический режим в России предпринимает различные меры по пополнению штатов штурмовых батальонов.

Особое внимание уделяется тем группам населения, потери среди которых не оказывают большого социального влияния в самой РФ.

К примеру, в Чечне на войну в Украину забирают за употребление алкоголя и наркотиков. Есть известный конкретный случай, когда мужчина средних лет был принудительно отправлен на войну за употребление марихуаны, и через три месяца его тело было возвращено семье. Людей с зависимостями также отправляют воевать по устному приказу главы Чечни Рамзана Кадырова.

Кроме того, известно о случае, когда Верховный суд Чечни отменил приговор местному жителю Рахиму Сайдарханову, получившему три года в тюрьме за хранение наркотиков. Один из аргументов защиты было его участие в войне против Украины. В целом, пересмотр "наркоманских" дел участников так называемого "сво" стал достаточно распространенным в России.

Напомним, оккупанты во временно захваченном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ 15 тысяч человек, хотя официально заявляют о 2,5 тысячах. Чтобы избежать службы в армии агрессора, крымчане могут только уехать с полуострова, другого выхода пока нет.

Мобилизация спровоцировала новую волну выезда с полуострова крымских татар, что является, по сути, очередной волной депортации коренного населения.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британские разведчики сообщили, что законом о льготах для воюющих в Украине оккупантов российский диктатор Владимир Путин пытается стимулировать новобранцев ехать на фронт, а также ограничить критику со стороны жен погибших военных. Однако инициатива Кремля, вероятно, обернется ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

– Также в разведке Минобороны Британии сообщили, что в 2024 году Россия планирует набрать еще около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Это необходимо Кремлю для того, чтобы компенсировать значительные потери, которые она понесла в результате войны против Украины.