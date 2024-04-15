Оккупанты в захваченном Крыму хотят призвать в ряды своей армии 15 тыс. человек: появились подробности

Российские оккупанты во временно захваченном Крыму планируют мобилизовать в ряды ВС РФ 15 тысяч человек. Чтобы избежать службы в армии агрессора, крымчане могут только выехать с полуострова, другого выхода пока нет.

Об этом рассказала менеджер по коммуникациям Крымскотатарского ресурсного центра Татьяна Савчук в эфире телеканала Freedom. Она отметила, что всего с начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году в Крыму выписали 60 тысяч повесток, а мобилизовали 23 тысячи человек.

Савчук отметила, что мобилизация спровоцировала новую волну выезда с полуострова крымских татар, что, по сути, является очередной волной депортации коренного населения.

"Во избежание мобилизации крымчане могут только выехать с территории полуострова, иначе, к сожалению, никак", – констатировала представитель Крымскотатарского ресурсного центра.

Она отметила, что официально российские власти утверждают, что призыв заденет 2,5 тысячи человек.

Напомним, в британской разведке обратили внимание, что законы о льготах для воюющих в Украине оккупантов, которые 6 апреля подписал российский диктатор Владимир Путин, призваны стимулировать больше новобранцев ехать на фронт. Также власти РФ надеются, что это ограничит критику со стороны жен погибших военных. Однако инициатива Кремля, вероятно, обернется ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

В целом, по данным разведки Великобритании, в 2024 году РФ намерена набрать еще около 400 тыс. военных по контракту. Цель Кремля – компенсировать тяжелые потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал, что ближайшие планы РФ в Украине – это Часов Яр и Покровск, а дальше Славянск и Краматорск. Для захвата новых населенных пунктов оккупант начал активно применять тактику двойного удара.

– Президент Зеленский сообщил, что, по его информации, Россия с 1 июня объявит новую мобилизацию в 300 тыс. солдат. Также глава государства предложил приехать в Харьков иностранным критикам, выражающим беспокойство в связи с тем, что Украина бьет по нефтяной и энергетической инфраструктуре России.