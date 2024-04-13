Законы о льготах для воюющих в Украине оккупантов и их семей, которые 6 апреля подписал российский диктатор Владимир Путин, призваны стимулировать больше новобранцев ехать на фронт, а также ограничить критику со стороны жен погибших военных. Однако инициатива Кремля вероятно, обернется ударом для российской экономики в долгосрочной перспективе.

Об этом говорится в сводке военной разведки Великобритании, обнародованной 13 апреля. В ведомстве указали, что 6 апреля Путин принял два закона о поддержке военных ВС РФ, воюющих против Украины, а также и их семей.

Первый освободил оккупантов от уплаты процентов по потребительским кредитам и кредитных каникул. Это следует из закона от октября 2022 года, который освободил мобилизованных и других участников вторжения в Украину от начисления штрафов за просрочку платежей за жилье, коммунальные услуги, кредиты и долги по кредитным картам.

Второй закон, подписанный Путиным, вносит изменения в Трудовой кодекс РФ и запрещает работодателям увольнять вдов российских военных в течение года со дня смерти мужа.

В британской разведке отметили, что Кремль, вероятно, ввел эти законы "в надежде умиротворить российских военнослужащих, финансово стимулируя больше новобранцев присоединиться к боям в обмен на государственные льготы и ограничить критику со стороны жен погибших военнослужащих".

"Хотя любые платежные каникулы могут стоить федеральному правительству РФ мало в краткосрочной перспективе, они, вероятно, будут иметь долгосрочные последствия для российской экономической ситуации и перспектив", – говорится в сводке.

Напомним, по данным разведки Британии, в 2024 году РФ намерена набрать еще около 400 тыс. военных по контракту. Цель Кремля – компенсировать тяжелые потери.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что переговоры с Путиным возможны только тогда, когда он осознает, что должен вывести войска из Украины. До этого прямые переговоры лишены смысла, считает Шольц.

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