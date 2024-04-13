Шольц сказал, когда переговоры с Путиным по поводу войны в Украине будут иметь смысл

Переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным возможны только тогда, когда он поймет, что должен вывести свои войска из Украины. До этого прямые переговоры с Кремлем лишены смысла, а дипломатические контакты проходят на уровне советников.

Об этом заявил федеральный канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Die Tageszeitung. Он добавил, что последний раз говорил с российским диктатором в декабре 2022 года, с тех пор прямых контактов с Москвой у него не было.

Шольц уверен, что возвращение к прямым переговорам с Путиным в будущем не исключено. Однако начинать их следует только тогда, когда они будут иметь смысл и могут привести к каким-то результатам.

"Такие переговоры имеют смысл, если у вас есть ощущение, что вы можете чего-то достичь. Пока российская война свидетельствует против этого. В прошлом я провел несколько переговоров с Путиным, которые иногда воспринимались критически. И я не исключаю дальнейших переговоров в будущем. По инициативе украинского правительства также осуществляются дипломатические усилия на уровне советников по национальной безопасности, к которым также вовлечены страны Глобального Юга — это важно", — отметил Шольц.

Когда же собеседник поинтересовался у канцлера ФРГ, когда, по его мнению, смысл в разговорах с Путиным появится, тот ответил, что это произойдет "когда придет время".

"В любом случае, если Россия поймет, что мира на продиктованных ею условиях не будет, и Путин осознает, что он должен прекратить свою агрессию и вывести войска", – пояснил Шольц.

Напомним, ранее Шольц объяснил, при каком условии Путин может принять решение о выводе своих войск из Украины. По его мнению, это произойдет, когда Запад, продолжая поддержку Украины, продемонстрирует диктатору, что он не сможет выиграть на поле боя. Именно это, считает Шольц, заставит Путина унести войска и закончить войну.