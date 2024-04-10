Россия хочет набрать еще около 400 тыс. контрактников в 2024 году: разведка Британии оценила планы агрессора

В 2024 году Россия планирует набрать еще около 400 тысяч военнослужащих по контракту. Это необходимо Кремлю для того, чтобы компенсировать значительные потери, понесенные в результате войны против Украины.

Об этом говорится в отчете разведки Минобороны Великобритании. Так, Россия продолжает проводить призыв военнообязанных весной и осенью.

Призыв в этом году начался 1 апреля, и РФ намерена призвать около 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет.

Эти призывники проходят 12-месячный срок службы во всех ведомствах вооруженных сил России, однако в настоящее время они не привлечены к боевым действиям в Украине.

Военнослужащие срочной службы привлекаются в гарнизоны по всей России.

При этом в сухопутных частях обычно формируется отдельное от батальона подразделение, к которому привлекаются военнослужащие по контракту, а некоторые военнообязанные, вероятно, служат в прилегающих к границе с Украиной подразделениях.

"Российские войска в Украине укомплектованы военнослужащими-контрактниками и некоторыми резервистами, мобилизованными в конце 2022 года. На военнослужащих срочной службы обычно оказывается давление, чтобы они вступили на службу по контракту и затем проходили службу в Украине. Вероятно, российские власти не хотят рисковать боевыми потерями солдат срочной службы, что, скорее всего, будет непопулярным. Потери среди бойцов-добровольцев более терпимы для общества", – отмечают в британской разведке.

Отмечается, что в 2024 году Россия стремится привлечь около 400 тысяч военнослужащих по контракту для поддержки своих сил в Украине, понесших значительные потери, а также для реализации ранее объявленных планов увеличения численности вооруженных сил до 1,32 миллиона в текущем году и до 1, 5 миллионов в следующем.

Напомним, новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или июне. Сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров, поскольку противостоять хорошо обеспеченному оружием российской армии очень тяжело.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, по его информации, Россия с 1 июня объявит новую мобилизацию 300 тысяч солдат.

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