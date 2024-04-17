Оккупанты раздали предателям на захваченных территориях "метки коллаборанта" – ЦНС

Россияне раздали грамоты коллаборантам, которые на временно оккупированных территориях Украины помогали им с фарсом под названием "выборы президента России". В марте 2024 года эти предатели поспособствовали захватчикам в организации и проведении незаконного процесса.

Центр национального сопротивления назвал грамоты "метками коллаборанта". Об этом 17 апреля сообщил сайт ЦНС.

Похвалу от врага получили семь членов т. н. избирательных комиссий, которые совместно с российскими солдатами обходили дома украинцев в поисках тех, кто откроет двери. Отличия от российского "руководства" являются прямым доказательством коллаборационной деятельности.

"Однако грамоты мало, чтобы справедливо оценить вклад предателей в "легализацию" оккупационных властей. Следовательно, каждый из них вскоре получит дополнительную награду", – заявили в ЦНС.

Пресс-служба призвала украинцев, которые остаются на ВОТ, не сотрудничать с противником, потому что для него ваша жизнь ничего не стоит и Россия постоянно бросает предателей на произвол судьбы.

Как писал OBOZ.UA:

– 16 апреля во временно оккупированной Акимовке Запорожской области подорвали местного коллаборанта, "депутата" поселкового совета, назначенного россиянами, Антона Якименко. Он получил ранения.

– Ранее в Харьковской области задержали коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество с Россией в период оккупации части региона. Женщина возглавляла так называемый филиал роспочты, который враг организовал в Изюме.

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