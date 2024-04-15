На Харьковщине разоблачили коллаборантку, которая возглавила почтовое отделение во время оккупации Изюма. Фото

В Харьковской области задержали коллаборантку, которая добровольно пошла на сотрудничество со страной-агрессором Россией в период оккупации части региона. Женщина возглавляла так называемый "филиал роспочты", действовавший во время оккупации Изюма.

За сотрудничество с оккупантами предательнице грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По информации правоохранителей, злоумышленницей оказалась бывшая работница одного из отделений "Укрпочты" в захваченном в то время городе Изюм. Женщина предложила захватчикам свою помощь в войне против Украины, за что получила назначение в оккупационную администрацию.

Предательницу сделали главой местного "филиала роспочты". В рядах захватнического учреждения фигурантка организовывала адресную рассылку пропагандистских газет по домам жителей громады. Кроме того, коллаборантка заставляла своих подчиненных раздавать пропагандистские издания прямо в помещении захваченного отделения почты.

Также следствие установило, что злоумышленница пыталась ввести в обращение почтовые марки и конверты с кремлевской символикой. После освобождения города предательница надеялась избежать правосудия, но ей это не удалось.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит 12 лет за решеткой.

Напомним, в Полтавской области Служба безопасности Украины разоблачила трех сторонников России, восхищавшихся диктатором Владимиром Путиным. Два жителя Полтавы и одна жительница Миргорода активно распространяли вражескую пропаганду через собственные аккаунты в запрещенных социальных сетях.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" телеканалов Медведчука жителю Прикарпатья Михаилу Шпиру, который публично поддержал российского диктатора Владимира Путина в полномасштабной войне против Украины. Прокремлевский пропагандист скрывается на временно оккупированной территории Херсонщины.