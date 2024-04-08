Восхищались Путиным: СБУ разоблачила в Полтавской области трех сторонников России. Фото

В Полтавской области Служба безопасности Украины разоблачила трех любителей России, восхищавшихся диктатором Владимиром Путиным. Два жителя Полтавы и одна жительница Миргорода активно распространяли вражескую пропаганду через собственные аккаунты в запрещенных социальных сетях.

Они оправдывали преступления страны-агрессора и возвеличивали российскую армию и Путина. Об этом сообщила пресс-служба управления СБУ в Полтавской области.

Так, один из любителей РФ заявлял, что украинские города являются "исконно русскими" и ждал их захвата оккупантами. Он призывал к уничтожению так называемых центров принятия решений, зданий силовых ведомств, а также мостов и объектов критической инфраструктуры. Кроме того, он восхвалял Путина и Пригожина и оправдывал вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Другая фигурантка поддерживала действия России и пыталась дискредитировать высшее руководство Украины перед международными партнерами. Она называла сюжеты и публикации западных медиа о ситуации в нашем государстве фейками и обвиняла Украину в обстрелах гражданского населения на Донбассе.

Еще одна агитаторша, проживающая в Миргороде, назвала украинских воинов "фашистами". Женщина занимала антиукраинскую позицию, поддерживала действия государства-агрессора и возвеличивала оккупационные войска, а также лично Путина. Кроме того, она публиковала некрологи погибших российских бойцов, называя их "героями новороссии".

На основании собранных доказательств и экспертных выводов следователи СБУ сообщили всем участникам о подозрении по ч. 2 и 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной или отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и глорификация ее участников. Действия полтавчанки дополнительно квалифицированы по части 1 статьи 110 Уголовного кодекса – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

За эти преступления им грозит до 8 лет лишения свободы. Расследование в отношении двух фигурантов завершено, обвинительные материалы направлены в суд.

Ранее сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении в государственной измене "политэксперту" с телеканалов Медведчука жителю Прикарпатья Михаилу Шпиру, который публично поддержал российского диктатора Владимира Путина в полномасштабной войне против Украины. Прокремлевский пропагандист скрывается на временно оккупированной территории Херсонщины.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины задержала двух иностранцев-агентов ФСБ, готовивших ракетный удар по штабу Сил обороны в Одесской области. Для этого злоумышленники собирали разведывательные данные, намереваясь передать их врагу.