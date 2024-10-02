Россия готова положить свою экономику ради победы: эксперт рассказал, что нужно сделать Украине, чтобы перехватить инициативу в войне

Украине нужны срочные решения, чтобы перехватить инициативу на передовой. В частности, нужно производить большее вооружения и мобилизовать в Силы обороны больше людей. Кроме того, в украинских Вооруженных силах еще остались элементы советщины, которые нужно искоренять.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, у россиян больше и людей, и возможностей.

Государство-агрессор готово положить свою экономику ради победы в этой войне и бросить на фронт 40% государственного бюджета.

"Кремль пользуется тем, что у России нет политиков, которые могли бы противостоять этому, нет ни одной оппозиционной фракции и т.д. К сожалению, такие диктаторские режимы в этом выиграют", – отметил он.

По мнению Ступака, на сегодня сложно представить комплексное решение, которое дало бы возможность Силам обороны перехватить инициативу на поле боя. Для этого нужно иметь дальнобойное вооружение, собственное производство и больше людей в армии.

"Нам нужны люди, нужно производство. Да, у нас есть производство, но оказывается, что его недостаточно. Мы должны держать определенные локации политически, не отходить из них, потому что именно политически они важны. Есть и проблемы в армии, где еще осталась советщина. Поэтому сказать, что может нам помочь изменить ситуацию уже в следующем месяце… По сути, ситуация не изменилась за последние 24 месяца", – считает экс-сотрудник СБУ.

По словам Ступака, в сложившейся на фронте ситуации погодные условия и похолодание не сыграют нам на пользу. Он напомнил, что эксперты в 2022 и 2023 годах тоже выдвигали предположение, что украинский чернозем не даст российской технике проходить, однако чернозем не различает, какая техника едет, российская или украинская.

"Все вязнут одинаково. Все в окопах по пояс в воде. Это ужасно плохо для всех военных. Допустим, за три недели дождей будет меньше тяжелой техники. Да, наступать в таких условиях тяжелее. Техника может где-то вязнуть, это действительно минус. Но тогда пойдут мотоциклы и будут наступать пешком. Итак, чтобы это полностью изменило ситуацию – нет", – подытожил Ступак.

Как сообщал OBOZ.UA, в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.