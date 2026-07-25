Россия готовит на осень значительную волну мобилизации: Зеленский рассказал, как будет реагировать Украина

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что страна-агрессор Россия готовит на осень новую волну мобилизации на своей территории. По данным разведки, она будет довольно значительной.

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Именно поэтому Украина должна превентивно защищаться от этого на всех уровнях. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении в пятницу, 24 июля.

Он подчеркнул, что уже сейчас РФ теряет на фронте больше своих военных, чем набирает в ряды оккупационной армии. Диктатор Владимир Путин собирается активизировать атаки и расширять эту войну, поэтому ему нужно еще больше россиян для участия в штурмах.

"Мы должны превентивно защищаться от этого на всех уровнях: на фронте, в наших дальнобойных санкциях, а также в мидстрайках, в нашей дипломатии и, конечно, в общении со всеми, кто способен поддержать жизнь, кто способен приблизить мир", – заявил Зеленский.

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Что предшествовало

Обсуждение того, объявят ли в России мобилизацию в этом году, продолжается уже некоторое время. В ГУР отмечали, что в РФ будут максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную Думу, однако ее проведение не исключается. В то же время строительство новых учебных центров для новобранцев российской армии не фиксируется.

Президент Владимир Зеленский говорил о том, что после предстоящих выборов в России Кремль может прибегнуть к новой волне эскалации войны, в частности увеличить масштабы мобилизации. В то же время, по словам главы государства, поддержка войны среди россиян заметно снизилась.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что российские власти закладывают законодательную и правоохранительную базу для проведения масштабной волны мобилизации, а также потенциального введения военного положения. Последние решения Госдумы, Минобороны и Росгвардии свидетельствуют о том, что в Москве не исключают масштабных общественных беспорядков, вызванных неприятием мобилизации.

Тем временем в России заявляют, что новой волны мобилизации не планируется, несмотря на распространение соответствующих сообщений в СМИ. В Госдуме утверждают, что такие заявления не соответствуют действительности и являются информационными вбросами.

Как сообщал OBOZ.UA, российское правительство внесло в Госдуму пакет законопроектов, который существенно расширяет перечень лиц с судимостью, имеющих право заключить контракт с Министерством обороны. Если изменения будут приняты, отправиться на войну против Украины смогут осужденные по ряду статей, которые ранее находились под запретом.

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