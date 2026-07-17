«Им просто нужно «пушечное мясо»: в ГУР оценили подготовку России к проведению всеобщей мобилизации

Россия будет максимально избегать темы мобилизации до выборов в Государственную Думу, однако ее проведение не исключается. В то же время строительство новых учебных центров для новобранцев российской армии не фиксируется.

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Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Черняк в комментарии "Укринформу". Однако, по его словам, текущих возможностей Кремля и так хватает для подготовки "пушечного мяса".

"Если вражеские лидеры и пропагандисты сейчас дадут понять населению, что она будет, то неизвестно, как россияне на это отреагируют. По оценкам военной разведки Украины, вероятность проведения мобилизации именно после выборов в России сохраняется", – сказал Черняк.

В ответ на вопрос, развертывает ли российское командование дополнительные мощности для новобранцев, Черняк отметил, что вражеским военачальникам достаточно просто заполнить уже имеющиеся в России учебные центры.

"У них достаточно учебных центров, им хватает имеющихся полигонов. А мобилизация нужна для того, чтобы усилить те направления, которые уже сейчас существуют. То есть им не нужна новая инфраструктура для мобилизации, им просто нужно "пушечное мясо", которое пойдет воевать", – отметил он.

Главные истории дня

Напомним, что темпы вербовки нового "пушечного мяса" на войну против Украины в России "проседают". К началу июля вербовщики не выполнили и половины годового плана, суточный набор существенно отстает от этого показателя в предыдущие годы.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Кремля Владимир Путин обдумывает массовую мобилизацию, стремясь перехватить инициативу на поле боя в Украине. В то же время предполагается, что массовая мобилизация стала бы огромным риском для Москвы, поскольку любая попытка привлечь большое количество россиян потенциально может дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

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