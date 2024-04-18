Россия готовит новое наступление в июне: Буданов назвал ключевые цели

Армия страны-агрессора России готовится к очередному крупному наступлению на фронте в Украине в июне. В его рамках оккупанты будут пытаться полностью захватить Донецкую и Луганскую области Украины.

Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью Washington Post. Перед российскими войсками Кремль уже неоднократно ставил задание полностью захватить Донбасс, однако оккупанты до сих пор его не выполнили.

В дальнейшем, как сказал Буданов, войска РФ сосредоточатся на ноябрьских выборах в США и на их последствиях.

"До инаугурации вашего (американского. – Ред.) президента они будут пытаться получить как можно больше территорий Донецкой и Луганской областей", – подчеркнул он.

Глава ГУР предположил, что в Кремле, возможно, надеются на то, что следующим главой Штатов станет Дональд Трамп и тогда россияне смогут "ратифицировать" свои успехи на востоке Украины.

Как говорится в материале, Буданов сказал, что российские добровольцы при поддержке ГУР готовятся к новым рейдам внутри России. Кроме того, Украине будет продолжать атаки беспилотниками на военные объекты на территории страны-агрессора.

"Мы предложили план, направленный на сокращение российского потенциала. Он охватывает множество аспектов, например, военную промышленность, критически важные военные объекты, их аэродромы, их пункты управления", – сказал глава украинской военной разведки.

Цель состоит в том, чтобы показать, что российский диктатор Владимир Путин не может защитить население от проникновения войны в РФ, пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее издание Financial Times заявило, что Россия летом 2024 года может готовить в Украине масштабное наступление на пяти направлениях. Речь идет о Донецкой, Херсонской, Луганской, Запорожской областях и на Харьков.

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