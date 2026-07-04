Россия готовит новые обстрелы: Сирский предупредил украинцев об угрозе, но дал надежду

Российская армия увеличивает количество реактивных беспилотников и баллажирующих боеприпасов, а также накапливает ресурсы для новых масштабных воздушных атак на Украину. В ответ Силы обороны укрепляют систему противовоздушной обороны, наращивают количество экипажей дронов-перехватчиков и совершенствуют средства борьбы с воздушными угрозами.

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Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский по итогам ежемесячного комплексного совещания по вопросам противодействия воздушным угрозам. По его словам, украинские военные анализируют результаты боевой работы и продолжают укреплять многоуровневую систему ПВО.

Сырский отметил, что Россия продолжает наращивать потенциал для новых массированных ударов по украинским городам, увеличивая количество реактивных беспилотников и баллажирующих боеприпасов.

По словам главнокомандующего, ответом Украины является системное укрепление ПВО, сил непосредственного противовоздушного прикрытия и средств РЭБ. Кроме того, Силы обороны наносят удары по военным объектам на территории России, где производят, хранят или запускают средства воздушного нападения.

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Сирский сообщил, что Украина ежемесячно увеличивает количество экипажей дронов-перехватчиков, одновременно повышая уровень их подготовки и эффективность боевого применения.

По его данным, в течение июня Силы обороны уничтожили почти 5 тысяч ударных беспилотников типа Shahed и других аналогичных БПЛА. Из общего количества 55% воздушных целей были поражены экипажами первого эшелона перехвата.

Отдельно главнокомандующий отметил, что продолжается развитие возможностей четвёртого эшелона перехвата. К выполнению боевых задач всё активнее привлекаются автоматизированные турели, которые только за прошлый месяц уничтожили 26 средств воздушного нападения противника. Также развертывается сеть пунктов дистанционного управления.

По словам Сирского, украинские военные постоянно анализируют результаты применения дронов-перехватчиков, чтобы определить наиболее эффективные модели их использования и тактические решения при отражении массированных атак.

Он также подчеркнул, что важную роль в противодействии воздушным угрозам играют центры оперативного взаимодействия и координации, которые обеспечивают более быстрое принятие решений и более эффективное управление силами и средствами.

Отдельно Сырский сообщил, что армейская авиация Сухопутных войск ВСУ в течение июня уничтожила 338 воздушных целей. Для повышения эффективности боевые вертолеты оснащают новыми ракетными установками, оптико-электронными станциями и современными системами видеонаблюдения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в ракетах и беспилотниках, которыми Россия атаковала Киев в ночь на 2 июля, обнаружили около 35 тысяч иностранных компонентов. Эти детали попадают в Россию через реэкспорт из третьих стран.

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