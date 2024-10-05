Россия готовит новые штурмы: на какие направления фронта враг опрокидывает личный состав

Российские оккупационные войска готовят новые штурмы в Ореховском и Роботинском направлениях в Запорожской области. По данным разведки, российские оккупанты активно опрокидывают силы в эти районы.

Видео дня

Об этом сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире всеукраинского телемарафона. "По данным разведки, противник готовит новые штурмовые действия под Ореховым и Роботиным, враг опрокидывает туда личный состав и через несколько дней, вероятно, активизирует новые штурмы", – сказал он.

Если российским войскам удастся прорваться по этому направлению, они смогут взять под контроль важные логистические маршруты, соединяющие Запорожье с востоком Украины. Это создаст дополнительные трудности для сил обороны, которые удерживают позиции на Донетчине и в южной части Запорожской области.

Спикер также отметил, что ситуация в Запорожской области остается напряженной. Только за минувшие сутки враг совершил более 400 обстрелов населенных пунктов, а по позициям украинских военных было зафиксировано около 300 ударов.

Напомним, в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области. Решение было принято из-за угрозы оцепления города и для сохранения личного состава и боевой техники.

О захвате Угледара российские пропагандисты начали сообщать накануне, 1 октября. Между тем, аналитики ISW опосредованно подтверждение контроля захватчиков над разрушенным городом увидели в геолокированных кадрах, на которых россияне развешивают свои "аквафреши" в разных частях населенного пункта. В то же время эксперты добавили, что бои за Угледар стоили России колоссальных потерь, а контроль над городом не поможет быстрому продвижению захватчиков в Донецкой области.