Россия готовится к массированной ракетной атаке, ВСУ зафиксировали признаки разведки БПЛА, — Гуменюк

Украинские военніе отмечают, что в последнюю неделю в воздушном пространстве над Украиной усилилась активность разведывательных дронов противника. Это может свидетельствовать о тщательной подготовке к очередной массированной ракетной атаке.

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Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказала начальница пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она заметила, что россияне планируют вновь нанести ущерб критической инфраструктуре Украины, учитывая усиление холодов.

"Они сначала собирают информацию о тех целях, которые хотят поразить. Скорее всего, это будут наши объекты критической инфраструктуры. Россияне продолжают пытаться создать техногенные неудобства нашему населению, в том числе и в условиях похолодания", – заметила она.

Гуменюк добавила, что вражеская разведка продолжает заниматься поиском размещения украинских систем противовоздушной обороны, надеясь на максимальный урон для своих целей. ВСУ находятся в полной боевой готовности отражать удар противника.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ГУР подтвердили, что из-за усиления морозов в Украине агрессор может осуществить новую ракетную атаку уже в ближайшие дни. Во время атаки 31 декабря россияне применили только 20 ракет, в настоящее время в РФ осталось всего 90 "Искандеров".

Также представитель государственной разведки Вадим Скибицкий заметил, что цель будущих атак остается неизменной: оставить украинцев зимой без отопления и энергоснабжения.

"Ожидается снижение температуры сегодня и завтра. И они пытаются оставить без света население всей Украины особенно в эти моменты, когда холоднее", – подчеркнул он.

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