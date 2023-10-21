Россия готовится к решающей весне: значительно увеличила 'оборонительные' расходы, создала десятки новых воинских частей и получает оружие из Ирана и КНДР

Экономика России все больше ориентируется на длительную войну, а значительная часть ее расходов направляется на "национальную оборону". Москва нашла других покупателей своей нефти и имеет возможность продолжать многомиллиардные расходы на войну против Украины.

Полученные ресурсы используются для создания новых многочисленных военных соединений и закупки вооружения из КНДР и Ирана.

Есть ли у России возможность накопить силы для нового полномасштабного наступления и чем ответит Украина – в материале OBOZ.UA.

Резкий рост военных расходов

Правительство России намерено увеличить военные расходы в 2024 году почти на 70% по сравнению с показателями нынешнего года, следует из документов, опубликованных на сайте министерства финансов РФ.

Военные расходы в 2024 году составят 6% ВВП страны по сравнению с 3,9% в 2023 и 2,7% — в 2021 году.

На "обороне нужды" Кремль потратит около 10,8 триллионов рублей (более 111 млрд долларов), при том, что в этом году военные расходы составляли лишь 6,4 трлн рублей. В 2025 году расходы на "оборону" будут составлять около 8,5 трлн рублей, а в 2026-м – 7,4 трлн.

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А вот как прокомментировал резкий рост военных расходов в 2024 году пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Очевидно, что такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких затрат".

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджетных средств хватит на все запланированные цели и назвал приоритетным принцип "все для фронта, все для победы".

В России создали более 120 новых воинских частей

В рамках мобилизации в России было создано не менее 123 новых воинских частей, говорится в исследовании Conflict Intelligence Team. Отмечается, что их реальное количество может быть еще больше.

Большинство из них – номинально мотострелковые, CIT обнаружили 77 таких частей. Также исследователи зафиксировали упоминания о 18 отдельных мотострелковых батальонах, пяти инженерно-саперных, пяти танковых полках, семи артиллерийских полках и 11 артиллерийских дивизионах. Призванные российские резервисты, формировавшие новые подразделения, также отправлялись для восполнения боевых потерь в кадровые части на фронт.

При этом значительная часть новобранцев продолжала оставаться в центрах подготовки и в новых сформированных воинских частях.

В первые полгода полномасштабного вторжения в войне против Украины приняли участие и понесли потери почти все части и соединения сухопутных войск, воздушно-десантных войск и морской пехоты ВМФ вооруженных сил России.

После понесенных утрат совокупная потребность кадровых частей РФ в личном составе могла составить около 90 тыс. человек. Таким образом, после объявленной в России мобилизации примерно треть от официально объявленных 300 тыс. новых солдат (по неофициальным данным мобилизовано до 500 тыс. – Ред.) могла быть направлена на пополнение находившихся в Украине кадровых частей. Остальные были распределены в новые созданные части.

На войну вербуют всех, кто попадается под руку

15 сентября Владимир Путин в очередной раз заявил, что Россия не будет вербовать иностранных граждан в свою армию из-за того, что российских мужчин хватает сформировать новые боевые соединения. Однако вскоре после этого заявления очередная группа сербских наемников прилетела в Подмосковье, чтобы заключить контракты и влиться в состав 106-й дивизии Воздушно-десантных войск.

Ранее Россия приступила к вербовке граждан Кубы для участия в войне против Украины, пообещав высокие зарплаты, премии и возможность отпуска. Их искали через социальные сети. В Украину отправились более 100 кубинцев. Один из них рассказал, что после того, как ничего из обещанного наемники не получили – они обратились за помощью в министерство внутренних дел Кубы, представители которого заявили, что сегодня ведет работу по ликвидации сети вербовки, действующей из РФ.

Кроме того, Кремль на войну в Украине пытается вербовать и мигрантов из стран Центральной Азии. Что интересно, такую работу предлагают даже женщинам – им обещают большую зарплату за работу поварами и медсестрами в воинских частях, дислоцированных на оккупированных территориях Украины и непосредственно на линии фронта. Потенциальным клиентам обещают 200 тысяч рублей (около двух тысяч долларов США) в месяц .

Однако желающих завербоваться убивать украинцев мало. Поэтому в России решают этот вопрос силой. По рассказам мигрантов, полиция их просто задерживает на улице в рамках операции "Нелегал", которая уже несколько месяцев идет по всей РФ. Позже таких людей помещают в "тренировочный лагерь", а уже через месяц отправляют на войну.

"Братская диктаторская помощь" КНДР и Ирану

Из-за влияния западных санкций у России есть определенные трудности с производством нового вооружения для войны в Украине. Впрочем, Москва нашла выход, который в какой-то степени может нивелировать эти проблемы. Два дружественных Кремля кровавых режима – северокорейский и иранский, изъявили желание помочь Путину продолжить агрессию против Украины.

Сотрудничество между Россией и Ираном в поставках вооружений находится на достаточно высоком уровне уже давно. Так, передача Shahed-136 позволяет россиянам почти каждый день совершать массированный налет на нашу страну.

Также Тегеран планирует отправить в Россию партию ракет "Фатех-110" и "Зольфагар", две известные иранские баллистические ракеты малой дальности, способные поражать цели на расстоянии 300 и 700 километров соответственно.

Уже долго передает Иран на нужды РФ и другое вооружение. Так, у русских солдат стали появляться иранские каски NIJ II и Rouin-3. В апреле 2023 г. появилось первое документальное подтверждение применения российскими войсками иранских ПТРК "Dehlaviyeh", которые являются копией ПТРК "Корнет". Эти поставки подтверждали появившуюся ранее информацию о том, что у российских войск возникает дефицит с противотанковыми средствами.

Также в течение этого года регулярно появлялись свидетельства об отправке России иранских снарядов для ствольной артиллерии, в том числе 152-мм для Д-20 и 122-мм для Д-30, а также 122-мм реактивных снарядов.

Со своей стороны, Северная Корея владеет одними из самых больших запасов артиллерийских снарядов и реактивных боеприпасов к оружию советских времен, которое может передать России для оснащения новых военных соединений. Также КНДР является одной из немногих стран с большими запасами танков советской эпохи, которые Москва использует в войне – Т-54 и Т-62.

Похоже, поставка военной помощи по корейскому направлению уже активно ведется. Так, эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) провели анализ новых материалов спутниковой съемки района железнодорожной станции Туманган, связывающей КНДР с Россией.

В частности, на снимках с начала октября заметно скопление железнодорожных вагонов – 73 штуки, а также многочисленные грузы, покрытые брезентом или тентом. Утверждается, что тенденция роста активности в этом районе и увеличение накопления транспортных средств наблюдается с 18 сентября – то есть через пять суток после личной встречи Ким Чен Ина и Путина.

Кроме того, российские корабли за последние два месяца забирали грузы из Северной Кореи и доставляли их в российский военный порт, по данным спутниковых снимков. Согласно анализу рейсы совершали два судна "Ангара" и "Мария". По меньшей мере было пять рейсов туда и обратно, начиная с середины августа. Считается, что суда перевозят военное оборудование. В то же время в нескольких сотнях километров от границы с Украиной появились контейнеры, которые по размерам и цвету идентичны с перевозящими на кораблях.

Если дадим России передохнуть – она может восстановить свой военно-наступательный потенциал

"Будет ли у России возможность реально накопить силы за зимний период, чтобы весной проводить большие наступательные операции в Украине – зависит от того, какая будет интенсивность боевых действий этой зимой, – говорит военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. – Если действительно будет какая-то пауза, которая приведет к уменьшению количества уничтоженной техники оккупантов, то они смогут начать накопительный процесс. Это действительно опасность для нас. То есть, на сегодняшний день у них есть среднестатистические показатели способности их ВПК по восстановлению потерь на фронте. Если, например, говорить об артиллерии, то в настоящее время оккупанты имеют возможность восстановить до 300 стволов в месяц, а танков 100-150 единиц. Сейчас силы обороны Украины уничтожают технику РФ, значительно превышая эти показатели. Если же этот темп значительно упадет, то россияне смогут пополнить технику новых подразделений".

При этом, как отмечает Александр Коваленко, если боевые действия зимой и будут менее интенсивны, то не на столько, чтобы дать возможность россиянам восстанавливать свой наступательный потенциал, который они казнили еще в 2022 году.

"Хочу отметить, что именно в зимний период российские оккупационные войска ждут большие сюрпризы в виде увеличения градуса противостояния в неожиданных для них местах. Это заставит их увеличить использование ресурсов. СОУ не дадут им возможности "заморозить линию фронта", – констатировал военный эксперт.