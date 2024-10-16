Россия готовится к ударам по объектам ядерной энергетики Украины – МИД

Войска страны-агрессора готовятся к новым атакам. В частности, они могут ударить по объектам ядерной энергетики в Украине.

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Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига на совместном брифинге с министрами иностранных дел стран Nordic-Baltic Eight в Одессе. Его слова передает "Укринформ".

"У России есть полное доминирование в воздухе. Они готовят удары по объектам нашей ядерной энергетики. И мы об этом знаем", – отметил министр.

Сибига также добавил, что из-за этого Украина настаивает на снятии каких-либо ограничений по применению ракет дальнего радиуса действия по военным объектам на территории страны-агрессора.

"Согласно уставу ООН, это наше право. Как страна, которая защищается. Это право по самооборону оправдано. Мы в этом нуждаемся уже сейчас. И я рад, что мы с присутствующими здесь коллегами все единомышленники в данном вопросе", – резюмировал глава МИД.

Напомним, что в среду, 16 октября, в Одессе министр иностранных дел Андрей Сибига провел переговоры с коллегами из стран Нордическо-Балтийской восьмерки, министрами иностранных дел Швеции Марией Мальмер Стенергард, Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном, Эстонии Маргусом Лихйе, Латвией Ландсбергисом, Норвегии Эспеном Бартом Эйде, госсекретарем МИД и Минобороны Финляндии Пасси Раялой, постоянным госсекретарем Исландии Мартином Эйолфссоном.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не подвергаться страху ядерных угроз диктатора России Владимира Путина. Он подчеркнул, что НАТО является мощным альянсом, готовым дать отпор любым угрозам.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия отозвала из США своего посла Анатолия Антонова. Кто займет эту должность вместо него, до сих пор неизвестно.

Анатолий Антонов возглавлял дипломатическое представительство России в США с 2017 года, тогда же стал постоянным наблюдателем при Организации американских государств. В структурах МИД он работает с 1978 года.

Напомним также, что Молдова объявила персоной нон грата и выслала из страны сотрудника посольства России Олега Васнецова. Представителя страны-агрессора уличили в деятельности, несовместимой с дипломатическим статусом.

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