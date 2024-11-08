Россия грубо нарушает правила ведения войны: в Генштабе рассказали о применении врагом химоружия

Военные оккупационной армии РФ продолжают применять против Сил обороны Украины специальные боеприпасы, снаряженные опасными химическими веществами. Только за октябрь 2024 года на фронте было зафиксировано 323 таких случая.

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Подсчет был произведен подразделениями радиационной, химической, биологической разведки Сил поддержки ВСУ. Об этом сообщает Генеральный штаб.

Отмечается, что наряду с обычными средствами огневого поражения агрессор применяет боеприпасы (К-51 и РГ-ВО), снаряженные химвеществами. Они являются средствами борьбы с беспорядками и запрещены для ведения войны.

Также россияне применяют значительную часть боеприпасов, содержащих опасные химические соединения неустановленного типа.

После полномасштабного российского вторжения украинские специалисты проводили фиксацию таких случаев на передовой. Они отмечают, что с февраля 2023 года применение россиянами опасных химических веществ приобрело системный характер.

Всего за время полномасштабной войны зафиксировано 4613 применений оккупантами боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

"Этим РФ грубо нарушает правила ведения войны, игнорирует нормы и обязательства по Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения", – отметили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Великобритании заявило о введении санкций против РФ и ее военных из-за применения химоружия в Украине. Под ограничения попали две лаборатории минобороны России (27-й и 33-й научные центры ведомства), а также воинские части радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и их начальник генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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