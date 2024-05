Россия хочет дестабилизировать Украину: в ISW указали на замысел Кремля и оценили угрозы для Сум и Харькова

Войска России могут начать прогнозированное наступление в конце мая или начале июня 2024 года, попытавшись повторить "прорыв" в Харьковской и Сумской областях. Однако оккупанты не смогут взять ни Харьков, ни населенные пункты на границе в соседнем регионе, откуда их выгнали более двух лет назад.

На передовой враг может взять Часов Яр, но он вряд ли захватит другие крупные города на существующей линии фронта, говорится в сводке (Institute for the Study of War, ISW). Аналитики сделали отсылку к прогнозу заместителя начальника украинского Главного управления разведки генерал-майора Вадима Скибицкого, который очертил три попытки Кремля дестабилизировать Украину и одержать победу.

Первая попытка: Россия может захватить Часов Яр

Представитель ГУР отметил, что первая попытка состоит из военных операций, цель которых – воспользоваться продолжающейся нехваткой техники и живой силы в Украине. По его словам, российские военные знали, что апрель и май 2024 года будут трудными месяцами для ВСУ, поскольку существующие запасы истощаются и страна ждет достаточного количества свежей военной помощи от США.

Он предположил, что войска РФ продолжат преследовать свою давнюю цель – полностью захватить Донецкую и Луганскую области, и что их командование хочет добиться "боевой победы" до 9 мая (так называемого российского дня победы) или визита диктатора Путина в Пекин в середине мая. Сейчас же оккупанты концентрируют свое внимание на Часовом Яру.

"По нашим оценкам, там российские войска имеют наилучшие возможности для достижения значимых в оперативном отношении успехов. И хотя падение города является "вероятно вопросом времени", они не захватять его "сегодня или завтра", – оценили в ISW.

Скибицкий напомнил, что оккупанты добились только тактических успехов возле Авдеевки после недавнего тактического прорыва к северо-западу от города, а в Институте изучения войны подчеркнули, что ВС РФ по-прежнему далеки от каких-либо оперативно значимых целей в этом районе и вряд ли будут представлять такую ​​угрозу в будущем.

Вторая попытка: РФ может повторить "поход" на Харьковщину и Сумщину

По словам представителя ГУР, враг собрал около 35 000 личного состава в районе международной границы и планирует сосредоточить в общем от 50 000 до 70 000 солдат для этих усилий, предположительно, до начала наступательной операции. При этом он отметил, что такой группировки будет недостаточно для достижения чего-либо, кроме локальных успехов.

"Это согласуется с оценками ISW о том, что российским войскам, вероятно, будет сложно захватить город Харьков, но что их наступательные операции в этом районе притянут украинские силы с других частей линии фронта", – согласились аналитики.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в конце апреля сказал, что военные отслеживают увеличение количества оккупационных сил, перегруппировывающихся на Харьковском направлении, вероятно, имея в виду Белгородскую область РФ. Он заверил, что защитники усилили оборонительные позиции на "наиболее угрожаемых" участках.

Третья попытка: Кремль ведет кампанию по дипломатической изоляции Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на днях заявил: Россия считает, якобы она все еще может оспаривать будущее Украины на поле боя. Он призвал Запад следовать стратегии, которая внушит Кремлю понимание того, что Украина является частью Запада.

Задержки с американской военной помощью наложили серьезные ограничения на украинские силы вдоль линии фронта, и министр отметил, что окно до прибытия критически необходимых средств ПВО и артиллерийских боеприпасов из США позволит России нанести дальнейший ущерб посредством ударов дронами и ракетами, а также добиваться тактических успехов на фронте.

"Кремль регулярно предпринимал риторические попытки побудить Запад воздержаться от предоставления военной и другой поддержки Украине из-за опасений эскалации, а ранее он активизировал наступательные операции наряду с дебатами на Западе о поддержке Киева, чтобы усилить западное пораженчество. Он, возможно, ожидал, что задержки помощи сохранятся, а недавнее принятие законопроекта США о дополнительной поддержке может побудить его пересмотреть свои усилия по принуждению Запада к самосдерживанию", – оценили в ISW.

Кроме того, Россия унаследовала отношения со многими незападными государствами от Советского Союза и находится в лучшем положении, чем Украина, для взаимодействия с этими странами. Агрессор все чаще позиционирует себя как лидера "мирового большинства", группы стран, включающей постсоветские и незападные государства, которые Москва намерена "объединить для противостояния Западу". Аналитики считают, что российские чиновники могут попытаться активизировать эту линию взаимодействия, поскольку Украина стремится привлечь постсоветские и незападные государства к участию в Глобальном саммите мира в Швейцарии в июне 2024 года.

