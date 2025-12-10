Россия хочет достичь начальных целей в войне против Украины путем переговоров: в ISW раскрыли замысел Кремля

Кремль не отказался от стремления достичь всех своих первоначальных военных целей в отношении Украины. Сейчас российский диктатор Владимир Путин рассчитывает сделать это в ходе переговоров.

Если потерь, понесенных в результате нескольких лет боев за полный захват Донецкой области РФ может не выдержать, то принуждение Украины к согласию на российские требования в рамках "мирного плана" Дональда Трампа позволит Москве возобновить войну с более выгодных позиций в любое время. В этом убеждены в Институте изучения войны (ISW).

На что делает ставку Кремль

В ISW не сомневаются, что текущие когнитивные усилия Кремля по ведению войны направлены на достижение нескольких начальных военных целей Путина путем переговоров, ведь российские войска пока не могут достичь их на поле боя.

И сам российский диктатор, и другие высокопоставленные чиновники из высших эшелонов российской власти неоднократно публично подтверждали свою приверженность начальным военным целям России, включая предоставление России права вето в отношении будущего расширения НАТО, устранение правительства Украины, установление пророссийского марионеточного правительства и ограничение способности Украины защищаться.

В частности, сам Путин в очередной раз сделал это 9 декабря, повторив свое требование к Украине уступить всю Луганскую и Донецкую области – в частности, и территории, которые российские войска не смогли оккупировать.

"Аргументация" таких прихотей остается неизменной. По версии российского диктатора, Луганская и Донецкая области являются "исторической территорией" России и "всегда были частью России".

Также Путин повторил свое заявление о том, что Украина является "искусственным государством", которое, мол, советская власть "создала" по прихоти Ленина – что, напомнили аналитики, никоим образом не мешало России несколько раз после распада СССР признать независимость, суверенитет и границы Украины, в частности путем признания независимости Украины в 1991 году, Будапештским меморандумом 1994 года и Договором о дружбе между Россией и Украиной 1997 года.

Причины упорного настаивания Москвы на том, что Украина должна отдать России Донбасс без боя, объясняется просто: россияне просто не способны быстро и относительно малой кровью захватить до сих пор подконтрольные Киеву части Донецкой и Луганской областей.

По оценкам аналитиков, на то, чтобы оккупировать оба региона в их административных границах (в частности, учитывая, что неоккупированным на Донетчине остается хорошо укрепленный "пояс крепостей" Украины) у агрессора уйдет минимум два-три года. И захват Донетчины военным путем станет для РФ "значительным вызовом", а также приведет к "тяжелым и дорогостоящим битвам, которых Российская Федерация может и не выдержать".

"Усилия России в когнитивной войне направлены на то, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к передаче этой хорошо защищенной территории России без боя, что позволит России избежать затрат значительного количества времени и ресурсов на попытки захвата ее на поле боя. Передача Донецкой области России также создаст условия для возобновления Россией агрессии против Украины с более выгодных позиций в выбранное ею время, особенно учитывая, что Путин и другие кремлевские чиновники продолжают заявлять, что их долгосрочная стратегическая цель – контроля над всей Украиной, а не только над ее южными и восточными регионами, – остается неизменной", – отметили в ISW.

В Кремле это понимают, поэтому и прилагают усилия, чтобы убедить Запад в том, что российская армия и экономика якобы неизбежно способны выиграть войну на истощение против Украины. Российские чиновники во главе с Путиным со все большей агрессивностью преувеличивают российские достижения на поле боя и то, насколько "сильной" и "устойчивой" является РФ с экономической точки зрения.

"Эти многогранные усилия в когнитивной войне имеют целью подтолкнуть Украину и Запад к уступкам требованиям России сейчас во время переговоров из-за страха усиления, длительных российских военных операций в будущем. Хотя ситуация на отдельных участках линии фронта является серьезной, особенно на Покровском и Гуляйпольском направлениях, большинство утверждений Путина о российских победах не соответствуют реальности поля боя, а также не указывают на то, что линия фронта в Украине неизбежно разрушится", – отметили аналитики.

Скептически они оценили и экономическую браваду Кремля. Реальная экономическая политика Москвы, отметили в ISW, является четким маркером того, что в реальности российская экономика испытывает все большие проблемы в условиях западных санкций, денежных ограничений и растущих расходов на войну.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что, по мнению аналитиков ISW, Россия хочет разжечь протесты в Украине. Под предлогом "мирных акций" спецслужбы страны-агрессора хотят устроить дестабилизацию в крупных городах на юге и востоке Украины. Для участия в таких протестах российские спецслужбы планируют вербовать женщин, особенно матерей украинских военнослужащих, которые находятся в плену или пропали без вести.

Это нужно Кремлю для давления на военно-политическое руководство Украины в условиях мирных переговоров – и для поддержки своего давнего нарратива о "нелегитимности" украинской власти, в частности президента Украины Владимира Зеленского.

