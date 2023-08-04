Россия хочет использовать 'вагнеровцев' для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины: в СБУ рассказали о разведданных

Украинская разведка выяснила, что стремительное накопление боевиков ЧВК "Вагнер" на территории Беларусь может спровоцировать вовлечение в войну против Украины и солдат республики. Для этих целей российские наемники готовят диверсию на нефтеперерабатывающем заводе в Мозыре Гомельской области.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Подготовкой к теракту занимается диверсионно-разведывательная группа из кадровых военных России и сотрудников российских спецслужб, которых отправили на территорию Беларуси под видом "вагнеровцев" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Российская ДРГ совершит террористический акт, выдавая себя за украинские спецслужбы. Таким образом Москва обвинит Украину в значительных последствиях для промышленной отрасли Беларуси, и Минск тоже будет втянут в войну, хоть и обманом", – обозначил спикер силовой структуры Артем Дехтяренко.

Планы Кремля подтверждает и один из военнопленных российских солдат, который был взят в плен Силами обороны на Запорожском направлении. Некоторое время он воевал против ВСУ в южной части Украины, однако незадолго до плена недавно ему дали указание передислоцироваться в Беларусь в качестве участника частной военной компании "Вагнер".

"Тогда оккупант получил информацию о "специальной миссии" на Мозырском НПЗ. В его телефоне киберспециалисты СБУ нашли удаленную переписку с другими исполнителями, снимки объекта и отдельную информацию об операции", – заключил чиновник.

Дехтяренко от лица Украины в очередной раз призвал белорусскую армию не вступать в боевые действия против нашего народа и стать жертвой манипуляций ФСБ. Каждый захватчик, пересекающий границу нашего государства, будет уничтожен нашими Силами безопасности и обороны.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в настоящее время в Беларуси фиксируется около 5 тысяч наемников российской частной военной компании "Вагнер". И прибытие оккупантов продолжается, для них беларуские власти предоставляют свою инфраструктуру и полигоны.

Тем временем наемники "Вагнера" обосновались на новой локации в Беларуси. Они началииспользовать старые военные склады на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы" под Осиповичами в Могилевской области.

Литовский гарант Науседа заявил, что часть боевиков ЧВК "Вагнер" дислоцируются недалеко от литовской границы. Глава государства подчеркнул, что присутствие в Беларуси "вагнеровцев" создает дополнительный фактор риска для безопасности его страны.

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