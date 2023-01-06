Россия хочет мобилизовать еще полмиллиона новобранцев для новых наступлений весной и летом – ГУР

Россия собирается мобилизовать в январе до полумиллиона новобранцев в дополнение к 300 тысячам, призванным в октябре. Это еще один очевидный признак того, что российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну.

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Об этом сообщила британская газета The Guardian, ссылаясь на данные военной разведки Украины. По словам представителя ГУР Минобороны Вадима Скибицкого, новые российские призывники примут участие в наступательных операциях РФ весной и летом на востоке и юге Украины.

При этом Россия отрицает, что готовит вторую волну мобилизации, а в прошлом месяце Путин заявил, что "бессмысленно" говорить о новом призыве, утверждая, что только половина ранее мобилизованных была отправлена в Украину.

Издание напомнило, что российские официальные лица, включая Путина, ранее отрицали планы отдать приказ о мобилизации, прежде чем в конце концов объявить о "долевой мобилизации" в сентябре.

The Guardian пишет, что предупреждение Украины о новой мобилизации поступило в тот момент, когда Россия утверждает, что соблюдает одностороннее прекращение огня на православное Рождество.

Впрочем, заявления России оказались ложными. В Херсоне оккупанты обстреляли пожарную часть, в результате чего погиб спасатель и еще четыре человека получили ранения.

Между тем, боевые действия продолжались и на линии столкновения на востоке Донецкой области.

Издание также отметило, что количество российских военных, которые должны быть мобилизованы, выше, чем в сентябре, что оказалось очень непопулярным и вызвало протесты по всей России.

"Если Россия в этот раз проиграет, тогда Путин терпит крах", — сказал Скибицкий.

По его словам, Украина ожидает, что вторая волна мобилизации в РФ будет объявлена 15 января.

"Мы ожидаем, что они будут вести наступление в Донецкой и Харьковской областях, а также возможно в Запорожской, но будут обороняться в Херсонской и Крыме. Это количество людей, которые им понадобятся для такой задачи", – сказал Скибицкий, объясняя, почему в России рассчитывают на мобилизацию полумиллиона.

Как сообщал OBOZREVATEL, на днях депутат комитета по обороне Госдумы Андрей Гурулев заявил, что у России нет предпосылок к проведению второй волны мобилизации. По его словам, ее не будут проводить как минимум ближайшие шесть месяцев.

Однако, по данным украинской разведки, в январе в РФ запланирован старт новой волны мобилизации. Ее необходимость обусловлена нехваткой живой силы в оккупационной армии.

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