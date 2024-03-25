Россия хочет создать в этом году две новые армии, но столкнется с проблемами: разведка Британии объяснила нюансы

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил 20 марта о планах России создать две новые армии в 2024 году, состоящие из 14 дивизий и 16 бригад. Однако помехой реализации этих планов может стать недостаток новой техники и проблемами с инфраструктурой.

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании в Twitter. Сведения о конкретном типе, расположении и составе этих военных подразделений не предоставлялись, однако вероятно, они будут состоять из механизированных, бронетанковых, артиллерийских и логистических подразделений.

"Вполне возможно, что эти новые формирования связаны с предварительными объявлениями о новых подразделениях и запланированном увеличении количества бригад в дивизиях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что существует значительная вероятность того, что эти новые военные подразделения могут быть достаточно обеспечены из-за успешного набора кадров в России.

"Однако, учитывая ограниченность подготовки в России, широкое использование устаревшего оборудования и проблемы с инфраструктурой вполне вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами", – сообщают в Минобороны Британии.

Как сообщал OBOZ.UA, на временно оккупированных территориях российская сторона осуществляет набор украинцев для участия в войне против своей Родины. В частности, на востоке Украины и в Крыму россияне агитируют мужчин вступать в состав вооруженных сил Российской Федерации и заключать контракты.

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