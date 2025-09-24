Россия хочет захватить Купянск на Харьковщине, чтобы продвигаться дальше: в ISW раскрыли планы агрессора. Карта

Российское военное командование впервые открыто признало, что Россия стремится захватить Купянск и останавливаться на нем не собирается. Этот город, за который сейчас идут ожесточенные бои, нужен врагу как плацдарм для дальнейшего продвижения как в Донецкой, так и в Харьковской области.

Недавнее заявление министерства обороны РФ, в котором были раскрыты оперативные цели государства-агрессора, показало, что захватнические амбиции Москвы выходят за пределы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW).

Зачем России Купянск

Министерство обороны РФ 23 сентября заявило, что российские войска продолжают наступательную операцию по захвату Купянска. По версии российского командования, войска РФ частично окружили украинские войска в городе. Впрочем, в ISW это утверждение воспринимают скептически: никаких геолокационных доказательств такого окружения аналитикам найти не удалось.

Также в МО РФ признали, что российские войска намерены воспользоваться захватом Купянска для дальнейшего наступления на восток Харьковской области одновременно в нескольких направлениях – в частности, к Чугуеву (к западу от Купянска) и Изюму (на юго-запад от Купянска), а также в направлении Волчанска (на северо-запад от Купянска).

По замыслу военного командования оккупационных войск, западная и северная группировки ВС РФ должны объединить усилия в Волчанске и Купянске, что фактически создаст "буферную зону" вблизи международной границы на севере Харьковской области.

Также, как следует из заявления МО РФ, захват Купянска должен способствовать усилиям России по продвижению к Славянску и Краматорску (оба к югу от Купянска в Донецкой области) и захвату украинского пояса крепостей в Донецкой области.

Аналитики ISW еще в феврале 2024 года отмечали, что Россия стремится захватить Купянск и левобережье Оскола, чтобы создать оперативные условия для продвижения российских войск на север Донецкой области к украинскому поясу крепостей, еще одной целью может рассматриваться продвижение к Харькову.

12 июля 2025 года ISW оценил, что российские войска, вероятно, начали наступательную операцию, направленную на сочетание российских операций вблизи Волчанска с операциями вблизи Двуречной (к северу от Купянска). Это нужно для содействия текущим усилиям РФ по созданию буферной зоны вдоль международной границы.

"Заявление министерства обороны России подтверждает эти предварительные оценки оперативных намерений российского военного командования", – отметили аналитики.

В ISW отметили, что упомянутое заявление МО РФ опровергает неоднократные заявления России о том, что главная военная цель и территориальные требования России в Украине ограничиваются Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областями. Российские чиновники, включая российского диктатора Владимира Путина годами заявляли, что государству-агрессору якобы нужны только эти четыре украинские области, претензии на них Москва выдвигала как предпосылку для завершения войны.

"Текущие усилия России по продвижению в Харьковскую область — область, которую российское правительство не аннексировало незаконно и пока на нее не претендует, — является показателем того, что Россия сохраняет территориальные амбиции вне четырех вышеупомянутых областей", – отметили аналитики.

Они также предположили, что заявление российского минобороны, в котором оно открыто обнародовало свои оперативные цели, могло быть нужным для создания "информационного эффекта". Затяжные бои на Купянском направлении российские власти стремятся оправдать прежде всего перед российским населением и вооруженными силами РФ.

Аналитики отметили, что российские войска с конца 2024 года снова усиливали наступления вблизи Купянска, и российское военное командование, возможно, четко определяет свои оперативные намерения в отношении района Купянск-Боровая-Лиман, чтобы оправдать значительные потери и потерянное время за последний год. Именно поэтому военное командование РФ представляет Купянск как важные ворота для продвижения в Харьковской области и к поясу крепостей в Донецкой области.

"Примечательно, что министерство обороны России не предоставило временных рамок или сроков, к которым российские войска намеревались достичь этих целей. Министерство обороны может быть готово озвучить их, если российское военное командование с высокой уверенностью оценит, что российские войска смогут в конце концов достичь этих целей, предполагая, что Россия будет продолжать свою войну в Украине на неопределенный срок согласно теории Путина о постепенной и изнурительной победе России", – указано в материале.

Аналитики убеждены, что российские усилия по продвижению в Харьков и захвата украинских поясов крепостей в Донецкой области, вероятно, растянутся на многие годы – при условии, что Запад будет продолжать вооружать Украину и предоставлять ей возможности защищаться .

