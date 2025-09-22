Россия сделала ставку на увеличение количества и точности ударов по ближнему тылу в Украине – ISW

Россия продолжает совершенствовать свои беспилотники. Враг стремится достичь большей точности и нарастить объемы ударов по ближнему тылу Украины.

Среди ключевых целей государства-агрессора является усложнение украинской логистики. Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Что известно

Накануне, 21 сентября, один из связанных с Кремлем "военных блогеров" похвастался новой разработкой российской "оборонки": оптоволоконными FPV-дронами с ретрансляторами, которые потенциально могут увеличить дальность действия беспилотников на передовой в четыре раза.

Российские дроны на оптоволокне устойчивы к воздействию украинских РЭБ, а радиоретрансляторы, которыми их оснастили, способны распространять сигналы связи, действуя как ретрансляционная станция.

Это позволит российским операторам использовать такие дроны для защиты менее устойчивых к воздействию РЭБ беспилотников, что в свою очередь поможет повысить жизнеспособность и точность ударов по ближнему тылу Украины, считают аналитики.

"Военный блогер" утверждал, что недавно разработанные оптволоконные беспилотники с ретрансляторами могут пролетать от 50 до 60 километров –при том, что традиционные оптоволоконные беспилотники способны преодолевать расстояние в 25 до 30 километров.

"Использование Россией дальнобойных ретрансляторов беспилотников позволит российским войскам наносить более точные и глубокие удары по ближнему тылу Украины, особенно вдоль наземных линий коммуникации, что еще больше усложнит логистику на передовой для Украины.

Кроме того, 21 сентября российские "военкоры" заявили, что российские войска создали "кол-зону", которая простирается примерно на 45 километров от линии фронта как на Волчанском, так и на Купянском направлениях.

Усиление российских атак на украинские логистические маршруты, склады, дороги и пути эвакуации подтвердил The Wall Street Journal представитель 11-го армейского корпуса ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец. При этом еще в 2024-м такие удары были редкостью.

А сержант украинского разведывательного подразделения сообщил WSJ, что сетки, которые украинские войска строят над дорогами для защиты от ударов российских беспилотников, являются несовершенным решением, поскольку российские операторы беспилотников ударяют по столбам, на которых эти сетки держатся.

Начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил WSJ, что украинские военные вынуждены постоянно ремонтировать поврежденные антидронные сетки.

"Ранее ISW оценивала, что российские войска достигают определенного эффекта блокирования полетов на поле боя с помощью ударов беспилотников по основным наземным линиям коммуникаций украинских сил, что способствует продвижению России на востоке Украины, и что недавние российские инновации в сфере беспилотников, вероятно, усилят этот эффект", – резюмировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW сообщили, что Россия формирует стратегический резерв из новобранцев.

Такая возможность у агрессора, очевидно, появилась на фоне уменьшения потерь оккупационной армии: в августе и первой половине сентября темпы набора новых контрактников впервые за долгое время превышали количество ликвидированных или раненых солдат на фронте.

Этот резерв может быть нужен Кремлю для реализации сразу двух целей.

