Россия хочет захватить Покровск как можно быстрее: Зеленский назвал причину

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главная цель России на Донбассе – как можно скорее оккупировать Покровск. По его словам, за последние трое суток враг совершил около 220 штурмов города.

Об этом глава государства заявил в пятницу, общаясь с журналистами. В частности, 5 ноября оккупанты пытались атаковать Покровск с использованием техники, но понесли потери.

По данным военных, в городе сейчас находятся около 314 российских военных.

"За трое суток было 220 штурмов на город. 5 ноября оккупанты пытались штурмовать город с помощью техники, они ее потеряли, сообщил президент. По информации военных в Покровске находятся 314 россиян", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что для России захват Покровска является не просто военной задачей. Это попытка продвинуть нарратив о якобы способности оккупировать весь Донбасс.

"Это фактор, который может влиять и на продвижение санкций в отношении РФ, равно как и на их отсрочку", – уточнил президент.

На других направлениях ситуация тоже остается сложной. В Купянске украинские войска демонстрируют успехи, тогда как в Волчанске враг накапливает силы и может активизировать атаки. НаСеверском направлении россияне пытались штурмовать, но безрезультатно. В Доброполье продолжается операция ВСУ, где наши силы действуют эффективно.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в The Independent объяснили, почему Россия нацелилась на Покровск. Там считают, что захват этого города откроет для оккупантов путь к еще двум городам – Краматорску и Славянску. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!