Откроет путь к наступлению на два города: в The Independent объяснили, почему Россия нацелилась на Покровск

Захват Покровска может открыть войскам страны-террористки России путь к наступлению на два города Донецкой области – Краматорска и Славянска. Окончательной целью оккупантов является захват всего Донбасса.

Об этом говорится в материале The Independent. Издание проанализировало значение Покровска для дальнейших действий российских войск на территории Украины.

Почему оккупанты пытаются захватить Покровск

Издание отмечает, что оккупация Покровска и соседнего города Константиновка открыло бы для россиян плацдарм для наступления на последние крупные города Донецкой области, которые остались под контролем Украины – Краматорск и Славянск. Оккупация Покровска стала бы для Кремля самым большим достижением с момента захвата Авдеевки в 2024 году.

Роб Ли, старший научный сотрудник американского Института исследований внешней политики и другие аналитики, отмечают, что"захват Покровска принесет России важную победу, особенно если она сможет сделать это до конца года".

Целью россиян является окончательная оккупация территорий Донбасса. Как отмечает The Independent, Украина сейчас контролирует около 10% региона (около 5000 квадратных км).

Ситуация в Покровске

Оккупационная армия РФ продолжает наступление на Покровском направлении и увеличивает свое присутствие в самом районном центре. Кроме того, ряд вражеских подразделений, согласно геолокационным кадрам, опубликованным 3 ноября, недавно продвинулись в Мирнограде.

По оценкам Института изучения войны, подразделения оккупантов пытаются продвинуться в черте города и наступают с направления Зверево – Шевченко – Новопавловка (юг и юго-запад от Покровска). Армия РФ концентрирует силы на его северо-восточной и северной окраинах. Всего на Покровском направлении сосредоточено около 170 тысяч солдат.

Президент Украины Владимир Зеленский косвенно отметил, что бойцы украинской армии проводят контрнаступление на Покровском направлении. В обороне города участвуют, в том числе и подразделения ГУР. Недавно разведчики заняли определенные рубежи и пробили наземный коридор к другим украинским подразделениям.

Ранее экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA рассказал, что в Покровске началась операция с привлечением десанта Главного управления разведки и других войск. Учитывая сложнейшую ситуацию и значительное преимущество врага в живой силе, возможно, целью является выигрыш времени для эвакуации подразделений Сил обороны, которые оказались на "дне" Покровского "кармана". Подробнее о прогнозе Ивана Ступака читайте в материале.

Также OBOZ.UA сообщал, что операция по очистке Покровска от оккупационных подразделений продолжается. Силы обороны последовательно сужают присутствие врага в городе и препятствуют его планам перекрыть ключевую дорогу к Родинскому . На подступах к Мирнограду ситуация напряженная, но контролируемая – оборона города уже усилена дополнительными силами.

