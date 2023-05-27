Россия хочет заставить Запад подтолкнуть Украину к переговорам: в ISW раскрыли замысел Кремля

Государство-террорист Россия вновь активизировало информационную кампанию, чтобы заставить Запад подтолкнуть Украину пойти на уступки. Кремль хочет, чтобы украинская власть вела переговоры на выгодных для РФ условиях.

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Диктатор Владимир Путин вновь выразил "открытость российской стороны к диалогу" в телефонном разговоре с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лула да Силвой. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Главарь Кремля обвинил Киев и страны Запада в якобы блокировке переговорного процесса. Аналитики отмечают, что заявление Путина не свидетельствует о том, что Россия заинтересована в продолжении переговоров с Украиной, а Кремль не создал серьезных оснований для переговоров и не отказался от своих максималистских целей захватить Украину.

В ISW уверены, что таким образом РФ пытается усилить свои ложные заявления о готовности к переговорам с Украиной в связи с прибытием специального представителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя в Москву для обсуждения переговорного урегулирования войны России против Украине.

Примечательно, что ранее во время своего визита в европейские государства на прошлой неделе представитель Китая призвал европейских чиновников прекратить войну в Украине на выгодных для РФ условиях.

На Западе уверены, что главные интересы Китая заключаются в обеспечении победы России и недопущении применения РФ ядерного оружия. Заявленное взаимодействие, вероятно, указывает на то, что Китай может пытаться подтолкнуть Запад к тому, чтобы заставить Украину согласиться на прекращение огня и отдать России оккупированные территории.

В свою очередь Москва усиливает свои ложные интересы на переговорах в преддверии запланированного украинского контрнаступления, чтобы воспрепятствовать продолжению западной помощи Украине.

Напомним, специальный представитель правительства Китая по евразийским делам Ли Хуэй во время турне по странам Европы, которое состоялось в мае, оставил им четкое послание от Пекина. В КНР считают, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и требовать немедленного прекращения огня, оставив России те части Украины, которые она сейчас занимает.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о намерении провести телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным в "должное время". По его словам, обязательным условием "справедливого мира" в Украине является вывод российских войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время полномасштабной военной агрессии России против Украины некоторые страны выступают с сомнительными мирными инициативами по завершению войны. В этих предложениях содержатся так называемые компромиссы, в которых зачастую можно усмотреть подталкивание Украины к сдаче своих территорий и переговорам с российскими террористами.