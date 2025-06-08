Россия играет в "грязную информационную игру" относительно обмена телами: Буданов назвал возможные сроки

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обмен телами погибших военных с Россией запланирован на следующую неделю. А фейк россиян о якобы отказе Киева от такого обмена он назвал грязной информационной игрой врага.

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Такое заявление Буданов обнародовал в официальном Telegram-канале в воскресенье, 8 июня. "Украина сталкивается с информационным давлением и попытками единолично диктовать параметры обменного процесса", - написал он.

Буданов заявил, что Украина тщательно придерживается договоренностей, достигнутых в Стамбуле.

"Кого, когда и как менять - не должно быть чьим-то единоличным решением. Тщательная подготовка продолжается. Давление и манипуляции здесь недопустимы", - говорится в заявлении.

Начальник ГУР добавил, что особенно цинично звучат попытки некоторых кремлевских пропагандистов спекулировать на человеческом горе, к которому они сами же и причастны, тем более, на большой праздник Троицы.

По словам Буданова, Координационный штаб упорно работает над организацией обмена, который базируется на достигнутых договоренностях, и все украинские защитники, защитницы и гражданские должны вернуться домой.

"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага. С праздником Святой Троицы! Слава Украине!" - говорится в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 июня российские Z-блогеры запустили фейк о якобы начале обмена телами погибших и репатриационных мероприятий между РФ и Украиной. Некоторые из них распространили появившиеся заявления, что, мол, Украина якобы отказалась забирать тела своих военных и "сорвала обмен". Однако Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными опроверг ложь россиян и назвал их заявления манипуляцией.